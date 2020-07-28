«Он смог проехать 200 метров и умер», в Ингушетии трое неизвестных застрелили сотрудника Росгвардии

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28 июля 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Ингушетии неизвестные напали на сотрудника Росгвардии. Инцидент произошёл на трассе ФАД в Яндере. Злоумышленников было трое, и они скрылись с места происшествия.

Как сообщает РЕН ТВ, погибший сотрудник Росгвардии — Микаил Алиев. Судя по фотографии в распоряжении телеканала, в росгвардейца стреляли через лобовое стекло. Алиев пытался уехать, однако скончался в машине от полученных ранений. Отмечается, что в момент стрельбы с росгвардейцем была девушка, сейчас её допрашивают.

Предварительно стало известно,что Алиев стоял в поле в районе трассы федеральной автодороги «Кавказ» и разговаривал с девушкой. В какой-то момент к ним подъехали трое и завязался конфликт, в ходе которого в росгвардейца обстреляли из автоматического оружия. После произошедшего Алиев сел в автомобиль и смог проехать еще около 200 метров. После чего умер от полученных ранений.

Причина конфликта пока не известна, но нападавшие объявлены в розыск. Также сообщается, что они похитили у силовика оружие.