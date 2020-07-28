Масочный режим ужесточат в Саратовской области

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28 июля 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

медицинские маски, pixabay.com

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во вторник, 28 июля, заявил, что контроль за соблюдением масочного режима в регионе необходимо ужесточить. По его словам, "ситуация к лучшему не меняется".

Радаев поручил председателю правительства Саратовской области, руководителю штаба по борьбе с коронавирусной инфекции совместно с управлением Роспотребнадзора рассмотреть необходимость точечного ужесточения ограничительных мер.

Губернатор заявил, что контроль за ношением масок должен быть там, где наиболее высоки риски заражения COVID-19 и систематически не соблюдаются санитарные нормы. Валерий Радаев уточнил, что такую работу следует организовать уже с завтрашнего дня.

Ранее руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова в рамках заседания сообщила, что ежедневно в Саратовской области регистрируются по 94-96 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности заразились 9 111 человек.