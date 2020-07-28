В прокуратуре Новороссийска подвели итоги за полгода

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28 июля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В прокуратуре Новороссийска 28 июля были поведены итоги работы за шесть месяцев с начала года. Совещание провел прокурор края Сергей Табельский.

Первым выступил и.о. прокурора Новороссийска Сергей Коростылев. После чего его заместители и помощники отчитались о работе по всем направлениям прокурорского надзора. Прокурор края обозначил актуальные направления прокурорского надзора и основные задачи, требующие постоянного внимания со стороны прокуратуры.

В рамках совещания обсуждены вопросы защиты трудовых прав граждан, соблюдения требований земельного, градостроительного и налогового законодательства и другие. Особое внимание уделено вопросу соблюдения прав граждан-участников долевого строительства жилья. Особое внимание уделено вопросу выявления и пресечения правонарушений и преступлений в сфере противодействия коррупции.

При подведении итогов совещания Сергей Табельский потребовал повысить эффективность мер прокурорского реагирования в сфере соблюдения бюджетного законодательства, законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе в каждом случае решая вопрос о привлечении лиц, допускающих нарушения в указанной сфере, к уголовной ответственности.

Также прокурор края обозначил, что работа прокуратуры, как и прежде, должна быть нацелена на защиту прав граждан, реальное устранение нарушений закона и усиление роли прокурорского надзора.