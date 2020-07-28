Как южноуральцам получить пособие на ребенка от 3 до 7 лет

Аргументы Недели → Общество

28 июля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Более 20 тысяч жителей Челябинской области получили денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 июня 2020 года. На эти цели было дополнительно направлено более 926 миллионов рублей. Специалисты рассказали, как правильно оформить это пособие.

В министерстве социальных отношений региона подчеркнули, что в управления соцзащиты поступило более 104 тысяч заявлений о назначении ежемесячного пособия. В связи с тем, что все они обрабатываются вручную, соцработники просят отнестись к процессу верификации с пониманием. Для подтверждения данных им приходится делать до 20 электронных межведомственных запросов.

Сумма ежемесячного пособия составляет 5330 рублей 50 копеек. Предоставление выплаты зависит от нескольких условий. Первое — среднедушевой доход не может превышать величины прожиточного минимума (10336 рублей). Второе условие — отец ребенка должен быть официально трудоустроен, либо иметь статус самозанятого или безработного, получателя пенсии. Матерям пособие назначается независимо от занятости.

Начисление выплаты будет осуществляться с даты 1 января 2020 года, но не ранее достижения ребенком возраста трех лет. Как сообщают в министерстве социальных отношений, даже если заявление будет подано 31 декабря 2020 года – ежемесячная выплата будет назначена на детей, которым исполнилось три года до января 2020 года, с 1 января 2020 года. Если ребенку исполнится три года в этом году, то семья получит выплаты с момента достижения ребенка трехлетнего возраста до назначения выплаты.

В 2021 году пособие назначат со дня рождения ребенка, главное, чтобы с этой даты не прошло шести месяцев.

Доход семьи рассчитывается исходя их общих доходов, включая доходы несовершеннолетних детей до 12 лет за последний год, предшествующий 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. Так, если заявление подано 18 мая 2020 года, то при исчислении дохода семьи будет учитываться период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года. Если один из членов семьи потерял работу в связи с пандемией коронавируса, то его доходы за отчетный период учитываться не будет.

Специалисты министерства социальных отношений просят южноуральцев быть внимательными при подаче документов на выплаты, ведь очень часто отказы поступают из-за неправильно заполненных заявлений. Очень часто южноуральцы забывают указать всех членов семьи, а также указывать сведения о полученных алиментов в разделе «Иные доходы». Если алиментов нет, то в графе указывается «0 руб». В случае отказа на получение пособия, заявление можно будет отправить повторно, исправив все ошибки.

Отправлять изначально несколько заявлений через портал государственных услуг и многофункциональные центры не нужно — это усложняет работу и увеличивает срок рассмотрения заявлений.