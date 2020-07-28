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Аргументы Недели Общество

Как южноуральцам получить пособие на ребенка от 3 до 7 лет

, 18:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Как южноуральцам получить пособие на ребенка от 3 до 7 лет
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Более 20 тысяч жителей Челябинской области получили денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 июня 2020 года. На эти цели было дополнительно направлено более 926 миллионов рублей. Специалисты рассказали, как правильно оформить это пособие.

В министерстве социальных отношений региона подчеркнули, что в управления соцзащиты поступило более 104 тысяч заявлений о назначении ежемесячного пособия. В связи с тем, что все они обрабатываются вручную, соцработники просят отнестись к процессу верификации с пониманием. Для подтверждения данных им приходится делать до 20 электронных межведомственных запросов.

Сумма ежемесячного пособия составляет 5330 рублей 50 копеек. Предоставление выплаты зависит от нескольких условий. Первое — среднедушевой доход не может превышать величины прожиточного минимума (10336 рублей). Второе условие  отец ребенка должен быть официально трудоустроен, либо иметь статус самозанятого или безработного, получателя пенсии. Матерям пособие назначается независимо от занятости.

Начисление выплаты будет осуществляться с даты 1 января 2020 года, но не ранее достижения ребенком возраста трех лет. Как сообщают в министерстве социальных отношений, даже если заявление будет подано 31 декабря 2020 года – ежемесячная выплата будет назначена на детей, которым исполнилось три года до января 2020 года, с 1 января 2020 года. Если ребенку исполнится три года в этом году, то семья получит выплаты с момента достижения ребенка трехлетнего возраста до назначения выплаты.

В 2021 году пособие назначат со дня рождения ребенка, главное, чтобы с этой даты не прошло шести месяцев.

Доход семьи рассчитывается исходя их общих доходов, включая доходы несовершеннолетних детей до 12 лет за последний год, предшествующий 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. Так, если заявление подано 18 мая 2020 года, то при исчислении дохода семьи будет учитываться период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года. Если один из членов семьи потерял работу в связи с пандемией коронавируса, то его доходы за отчетный период учитываться не будет.

Специалисты министерства социальных отношений просят южноуральцев быть внимательными при подаче документов на выплаты, ведь очень часто отказы поступают из-за неправильно заполненных заявлений. Очень часто южноуральцы забывают указать всех членов семьи, а также указывать сведения о полученных алиментов в разделе «Иные доходы». Если алиментов нет, то в графе указывается «0 руб». В случае отказа на получение пособия, заявление можно будет отправить повторно, исправив все ошибки.

Отправлять изначально несколько заявлений через портал государственных услуг и многофункциональные центры не нужно — это усложняет работу и увеличивает срок рассмотрения заявлений.