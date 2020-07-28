«Как в Монако в пик сезона», отдых на отечественных курортах стал недоступен для простых россиян

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Как известно, «спрос рождает предложения», а поскольку отдых за границей стал невозможен для рядовых россиян, остаются только отечественные курорты Крыма и Краснодарского края. Но, увы, цены на жилье для туристов там взлетели в несколько раз.

Даже беглое изучение сайтов показывает, что поездка на море обойдется в копеечку. Если раньше номер в Aquamarine Resort & Spa в Севастополе стоил 50 тысяч рублей за 7 ночей, то сегодня гостям придется заплатить минимум 280 тысяч. Цены в элитном ялтинском Mriya Resort & SPA в этом году сопоставимы с ценами на люксы в Метрополе в Монако в пик сезона, а на август и сентябрь остались только виллы от 4 миллионов рублей. Кроме того, некоторые отели в этом году и вовсе закрыты для посторонних «под частные мероприятия».

В Hyatt Regency Sochi цены от 35000 за ночь. Hotel Swissotel Resort Sochi Kamelia от 80 тысяч за ночь — и вот как раз сюда перекочевали из-за границ российские селебрити. Цены на Airbnb не кусаются, но заставляют плакать. Убитая студия 20 метров на 7 ночей у воды обойдется вам минимум в 25 тысяч на двоих. Ну а если нужно что-то поприличнее — умножайте вдвое, а это уже совсем не по карману большинству россиян.