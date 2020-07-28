Собянин одобрил создание технопарка «ЗИЛ»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседание президиума правительства города.

«Два инновационных предприятия - производители высокоточного вооружения и промышленной керамики - получили статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этих компаний будет снижена до 12,5% вместо стандартной ставки 17%», - говорится в сообщении.

Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» - разработчику и поставщику высокоточного вооружения морского и авиационного базирования. Предприятие находится в районе Нагатино-Садовники (ЮАО) по адресу: Каширское шоссе, д.13а.

«Кроме того, статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы присвоен проекту создания технопарка «ЗИЛ» в районе Даниловский (ЮАО) по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/153, 23/151», - говорится в сообщении.

На земельных участках, которые имеют площадь 3,97 га, планируют построить новые и реконструировать старые капитальные объекты общей площадью 80,7 кв. м. Там будут размещены предприятия малого и среднего бизнеса. Ожидается, что в новом технопарке будет создано 1 тыс. 179 рабочих мест.

Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 17% до 12,5%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю.