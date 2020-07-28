Кинолог заявил, что за агрессию собак нужно уголовно наказывать хозяев
28 июля 2020, 16:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
Специалист по поведению животных Дмитрий Тарасов заявил, что владельцы собак должны нести уголовную ответственность за нападения своих питомцев на людей, если это привело к причинению тяжкого вреда здоровью пострадавших.
"Если моя собака кого-нибудь загрызет, я заплачу штраф, что она была без намордника. Если бы ответственность владельца собаки была реально уголовная, неотвратимая — каждый бы сам решал, как делать. Кто-то бы не выводил ее, кто-то занимался бы с ней. А сейчас человек может сказать — это не моя собака. Юридически доказать обратное невозможно", — считает он.
Специалист добавил, что серьезно привлекать людей к ответственности за собак редко получается.
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