Кинолог заявил, что за агрессию собак нужно уголовно наказывать хозяев

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28 июля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Фото: pixabay.com

Специалист по поведению животных Дмитрий Тарасов заявил, что владельцы собак должны нести уголовную ответственность за нападения своих питомцев на людей, если это привело к причинению тяжкого вреда здоровью пострадавших.

"Если моя собака кого-нибудь загрызет, я заплачу штраф, что она была без намордника. Если бы ответственность владельца собаки была реально уголовная, неотвратимая — каждый бы сам решал, как делать. Кто-то бы не выводил ее, кто-то занимался бы с ней. А сейчас человек может сказать — это не моя собака. Юридически доказать обратное невозможно", — считает он.

Специалист добавил, что серьезно привлекать людей к ответственности за собак редко получается.