Названы лучшие местные отделения ВСМС

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28 июля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ЗСК на очередном заседании президиума Регионального совета Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» подвели итоги краевого конкурса на звание «Лучшее местное отделение ВСМС» в 2019 году.

Членом президиума краевой организации ВСМС является спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

По его мнению, вовлечение населения в процессы самоуправления открывает широкие возможности каждому жителю края для деловой и творческой самореализации. «Именно на местах часто встречаешь настоящих энтузиастов, людей, делающих всё от них зависящее для процветания своих населённых пунктов», – считает Юрий Бурлачко.

В состав президиума также входят депутаты парламента, представители муниципалитетов Кубани. Сергей Жиленко, председатель профильного комитета ЗСК возглавляет региональное отделение ВСМС. Целью краевого конкурса на звание «Лучшее местное отделение ВСМС» является выявление лучших практик по развитию местного самоуправления, направленных на повышение гражданской активности и вовлечение жителей городов и районов в решение вопросов местного значения.

С момента избрания нового Состава Регионального Совета в 2017 году, конкурс проводится уже в третий раз. По итогам 2017 года его победителями стали: Краснодарское, Абинское и Ленинградское местные отделения. По итогам 2018 года – Армавирское, Тихорецкое и Лабинское местные отделения.

В этот раз краевая конкурсная комиссия изучила материалы, поступившие из 29 местных отделений ВСМС. Учитывались динамика роста численности членов ВСМС, их активное участие в правотворческой деятельности, благоустройстве территорий, решении насущных проблем населения. Помимо представленных работ, конкурсной комиссией были проанализированы основные показатели социально-экономического состояния городских округов и муниципальных районов в 2019 году.

— Мы видим, как много сделано на местах благодаря реализации национальных проектов. Федеральные и краевые средства позволили построить и отремонтировать множество объектов в населенных пунктов нашего региона. Не менее масштабная работа проводится и в этом году. И здесь очень многое зависит от нас с вами – членов ВСМС, органов местного самоуправления, общественности, – сказал Сергей Жиленко, выступая на заседании.

Решением президиума регионального совета ВСМС первое место в конкурсе присуждено Новороссийскому местному отделению организации (председатель – Александр Шаталов), второе – Белореческому (Татьяна Марченко) и третье – Гулькевичскому отделению (Николай Записоцкий). Победители награждены дипломами.

По решению членов президиума призовой фонд конкурса в этом году направлен на благотворительные цели.