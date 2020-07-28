Реконструкция краснодарской ливневки обойдется в 30 миллиардов

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28 июля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутату Госдумы от Краснодарского края Владимиру Евланову поступило обращение от мэра Краснодара Евгения Первышова по проблеме реконструкции городской ливневой канализации. Как отметил мэр, городская ливневка в нынешнем ее состоянии справляется с обычным дождем.Однако ситуация, когда в считанные часы в городе выпадает практически месячная норма осадков, ей уже неподвластна.

Сеть водоотводящих коллекторов в Краснодаре строилась с 1940 по 1980 год, их реконструкция не проводилась десятилетиями. В последнее время в городе ведутся работы по прочистке действующих и строительству новых коллекторов в северо-восточной части города, однако этого, по мнению мэра, явно не достаточно.

Для того чтобы краснодарская ливневка справлялась с экстремальным дождевым паводком, ей требуется основательная реконструкция, финансирование которой городскому бюджету не под силу. Систему ливневой канализации в Краснодаре планируется улучшить с помощью федеральных средств. Для этого по поручению мэра департаментом городского хозяйства и ТЭК была подготовлена заявка в адрес депутатов Госдумы для участия Краснодара в федеральных программах по переустройству сетей водоотведения. Исходя из данных, приведенных Евгением Первышовым, фактическая стоимость реконструкции системы ливневых коллекторов составит 30 млрд рублей.

Мэр краевой столицы попросил депутата Госдумы от Краснодарского края уточнить, насколько город может рассчитывать на участие в госпрограммах по поддержке реконструкции и строительства ливневых канализаций в регионах.Также Евгений Первышов предложил Владимиру Евланову инициировать создание подобных проектов и внесение этой расходной статьи в федеральный бюджет.

– Действительно, наши города строились давно. Поэтому канализационные системы в них давно нуждаются как в реконструкции, так и в полном перепроектировании и строительстве новых сопутствующих станций обслуживания, – прокомментировал обращение главы Краснодара депутат Госдумы Владимир Евланов.

По словам парламентария, он планирует в ближайшее время обратиться к Правительству РФ по вопросам, затронутым в обращении Евгения Первышова, и уверен, что его поддержат соратники по фракции «Единая Россия» и члены профильных комитетов Госдумы.