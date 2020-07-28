Юрмала: на пляже случился Бах

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Даже если зараза «коронавирусная» еще полностью не отступила, то это не значит, что прекрасная музыка не должна быть! И она сегодня звучала в Юрмале!

На пляже в Дзинтари, в четыре часа утра зазвучала органная музыка. Да, в четыре часа утра! Такая традиция. В рамках «Юрмальского фестиваля», который стартовал сегодня, 28 июля.

Второй год и ровно в четыре утра туристы, и местные жители могут насладиться чарующей музыкой. И совсем неважно, что сегодня накрапывал дождь и небо было хмурым… Бах прекрасен в любую погоду!

Сотни людей пришли послушать всемирно известную латвийскую органистку Ивету Апкалне. Слушали, расположившись на пляже, из дюн, с яхт и катеров…

Что может быть прекрасней, когда встречаешь рассвет под звуки органа? Только тихое море, а еще спокойствие на душе…