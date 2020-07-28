Депутат МГД Титов отметил рост интереса у столичных школьников к техническому творчеству

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Московская система дополнительного образования в сфере технического творчества совершила за последние годы огромный шаг вперёд, теперь школьники могут выбрать платные и бесплатные образовательные интенсивные курсы. Об этом в беседе с журналистами «АиФ» рассказал депутат Мосгордумы Андрей Титов.

Так, по словам депутата, запись открыли «Траектория взлёта», «Калибр», «Кулибин Про», детские технопарки Центра развития инжиниринга Московского политеха, «Москва» и «Мосгормаш».

Андрей Титов отметил, что в советские годы существовала сеть кружков авиамоделирования, конструирования, однако в девяностых подобная занятость для детей перестала существовать.

«Сейчас техническое творчество шагнуло вперёд – современные школьники учатся делать роботов, используют технологии 3d-печати, осваивают программирование на профессиональном уровне», - сказал он.

«Интерес к техническому творчеству продолжает расти, спрос на такие занятия огромный. Это особенно стало заметно в период ограничительных мер. К онлайн-занятиям в детских технопарках столицы с конца марта присоединились 33,5 тысячи школьников. В части технопарков, несмотря на летние каникулы, занятия продолжаются до сих пор. Это — свидетельство высокого профессионализма педагогов и неподдельного интереса к этому увлечению у ребят», - пояснил депутат.

Андрей Титов добавил, что подобные проекты играют роль социального лифта для будущих специалистов.

«Многие крупные компании готовы нанимать вчерашних школьников, студентов младших курсов, если видят перед собой талантливого соискателя. Это также передача инженерной культуры и сохранение традиций нашего советского и российского технического развития», - заключил Андрей Титов.