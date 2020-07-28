Financial Times: Впереди у Зеленского – трудный путь

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28 июля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Financial Times

Фото: 112 Украина

Обозреватель Тони Барбер, редактор материалов о европейской политике, бывший корреспондент в странах Европы и СССР рассказал в своей колонке, почему Зеленскому будет сложно удержать доверие народа.

Недавно Украине удалось заключить новую кредитную программу с МВФ на $5 млрд, а взамен Зеленский гарантировал, что правительство будет придерживаться осмотрительной экономической политики и бороться с коррупцией. Последнее было ключевым обещанием президентской кампании Зеленского. Однако хотя в западных столицах все еще сохраняют симпатию к Зеленскому, там начинают сомневаться в его способности воплотить курс реформ.

Сюда примешиваются опасения относительно того, обладает ли он политическими навыками и решимостью, чтобы действительно быть тем лидером-реформатором, в котором Украина нуждается с момента обретения независимости в 1991 году.

Вот три фронта проблем, стоящих перед украинским президентом.

Отставка главы НБУ Якова Смолия, которая встревожила МВФ и инвесторов в частном секторе. Они восхищались Смолием и Нацбанком как образцами беспристрастности и профессионализма. Вспомним о давлении на НБУ со стороны подконтрольных Игорю Коломойскому групп, о критике Зеленским процентных ставок и валютной политики НБУ, а также о том, что Кириллу Шевченко, сменившему Смолия, не хватает солидной репутации реформатора, которой обладал его предшественник.

Предполагаемая политическая подоплека уголовных дел против Петра Порошенко. Вспомним о многочисленных производствах в отношении пятого президента, которым дала ход генпрокурор Ирина Венедиктова. Это вызывает опасения, что политически мотивированное злоупотребление правосудием сохранится в эпоху Зеленского. Украинский «шоколадный король», возможно, не самый кристально чистый из политиков, однако там, где каждый хоть в чем-то виноват, выбор, кого преследовать в судебном порядке – это политическое решение.

Увольнения и отставки целого ряда реформаторов в Украине. Зеленский не смог сохранить дисциплину в своей партии и демонстрирует загадочное стремление избавиться от политических деятелей высшего уровня, многие из которых обладали сильными реформаторскими полномочиями. За последние 14 месяцев Зеленский лишился не только Якова Смолия, но и добился отставки премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра экономики Тимофея Милованова и генерального прокурора Руслана Рябошапки. Трое последних были уважаемыми реформаторами.

В то же время, Зеленский добился определенного прогресса. Это ряд принятых в Украине реформаторских законов (о рынке земли, об анбандлинге Нафтогаза, о новом Избирательном кодексе). Отдельно стоит отметить принятие «антиколомойского» закона о банках, что исключает возможность возвращения олигарху Игорю Коломойскому национализированного ПриватБанка. Эта мера была крайне необходимой, чтобы разблокировать пакет помощи от МВФ, и стала смелым шагом, показавшим, что вопреки прежним опасениям некоторых реформаторов, Зеленского не стоит списывать со счетов как марионетку Коломойского.

Путь, лежащий перед Зеленским, обещает быть трудным, особенно с учетом ожидаемого сокращения экономики Украины в этом году на 7,7% (согласно прогнозу ОЭСР). Вдобавок, что наиболее серьезно усложняет ситуацию для Украины – это решение конфликта на Донбассе, которое так и не приблизилось с тех пор, как Зеленский стал президентом. Любой компромисс с Россией грозит негативной реакцией со стороны миллионов украинцев, которые почему-то считают уступки Москве продажей интересов Украины и ее идентичности.