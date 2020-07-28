Мыс Колка: место, где встречаются два моря

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото автора

Мыс Колка – последнее пристанище ливов. Коренного населения Латвии. Они пришли на современную территорию Латвии в шестом веке. А еще мыс Колка – соединение двух морей – Балтийского и Рижского залива.

Тут очень спокойно. Думается и дышится легко. Создается такое впечатление, что время остановилось. Туристы называют Колка – мыс отчуждения, а местные жители счастливы, что живут тут.

Если смотреть с высоты птичьего полета, то мыс имеет заостренную форму. Раньше ливы его называли «острый угол».

Старожилы считают, что мыс Колка – особое место. И действительно, народ тут закрытый, консервативный, не особо разговорчивый.

Но легенду мы все же услышали: мыс Колка был создан самим дьяволом. Нечистый хотел соединить «острый угол» и эстонский остров Сааремаа. Легенда гласит, что один пират согласился продать нечистому душу, если тот за ночь построит «заграждение», на которое будут натыкаться корабли, идущие в Рижский залив. Увы, дьявол не успел соорудить перешеек, а только «косу», уходящую в море.

Латвийские моряки утверждают, что мыс Колка – самое опасное место на Балтике: быстрое течение и штормы образовали песчаный риф. Немало людей погибло в этих водах.

Мыс Колка славится еще и тем, что имеет свой памятник… Просто камни, а на них надпись: «Взятым морем. Людям. Кораблям. Земле ливской».

Кстати, Балтийское море заметно отличается от Рижского залива: песчаная полоска залива очень узкая, но это совсем не мешает двум морям иметь свой цвет! Балтийское море серовато угрюмое, а Рижский залив отливает синевой.

Говорят, что ливы – очень хорошие философы. Возможно, суровый край их сделал такими, а, возможно, нечистый продолжает «шутить»… До сих пор потомки ливов обитают на мысе Колка, и не собираются уезжать с насиженных мест.