Волгоградскоий Центр прототипирования воплотит любое смелое изобретение в реальную вещь

Аргументы Недели → Общество

28 июля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Самое смелое изобретение помогут воплотить в реальную вещь

Вы изобрели принципиально новую деталь, которая усовершенствует работу двигателя? Или подъемный механизм, в перспективе способный от стартапа эволюционировать в прибыльное дело? Если для этого нужен помощник, который изготовит первый образец, тогда вам дорога – в Центр прототипирования ГАУ ВО «Мой бизнес», который осуществляет государственную поддержку малого и среднего бизнеса в регионе.

Печать на самых современных принтерах – от 3D до 5D, токарная и фрезерная металлообработка, лазерная резка металлов и неметаллов, 3D-сканирование и моделирование, печать сложными пластиками. Любую вашу задумку, самое смелое изобретение в центре смогут быстро и по приемлемым ценам воплотить в реальную вещь.

- Мы изготавливаем как единичные экземпляры, так и мелкосерийные детали и механизмы, - сообщил начальник отдела Центра прототипирования Алексей Христолюбов. – Такие услуги оказываем предприятиям малого и среднего бизнеса. Для них установлены льготные цены. Обычно они складываются в зависимости от времени работы нашего оборудования – за минуту или за час его использования. Но они действительно щадящие – их потянет любой начинающий предприниматель.

Желательно, чтобы заказ объяснялся не на пальцах, а имел макет или эскиз. Если это вызывает затруднение, вас свяжут со специалистами центра инжиниринга, которые помогут со схемами, разработкой и посодействуют в дальнейшем изготовлении. А там и до серийного производства недалеко. Так в комплексе и перспективе ваше изобретение сможет стать делом жизни и прибыльным бизнесом.

Со всеми услугами Центра прототипирования можно ознакомиться на портале государственной поддержки бизнеса Волгоградской области: www.mspvolga.ru

http://mspvolga.ru/uslugi/tsentr-prototipirovaniya/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link