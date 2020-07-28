Когда в Волгограде наступит детское лето?

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28 июля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Поводом для встречи, которую инициировали профсоюзы, стала неопределенная ситуация с организацией детского отдыха

Вопросы проведения детской оздоровительной кампании в Волгоградской области в 2020 году стали главной темой совещания, которое в видеорежиме провела Председатель областного Совета профсоюзов Татьяна Гензе. В его работе приняли участие руководители профсоюзных организаций, детских оздоровительных лагерей, предприятий, представители областного комитета образования и Роспотребнадзора.

Поводом для встречи, которую инициировали профсоюзы, стала неопределенная ситуация с организацией детского отдыха в регионе, а также многочисленные обращения волгоградцев в связи с принятым оперативным штабом решением об очередном переносе начала летней оздоровительной кампании на 1 августа.

– В связи с тем, что дата несколько раз переносилась, лагеря обеспокоены: состоится ли детский отдых этим летом, – отметила Татьяна Гензе. – Руководителями уже проделана огромная работа по подготовке материально-технической базы лагерей, по подбору персонала, затраты пошли и на обеспечение требований органов Роспотребнадзора. Все с пониманием относятся к сложившейся в регионе эпидобстановке, которая остается напряженной из-за роста количества заболевших. Уже нет уверенности, что и 1 августа станет датой начала единственной оздоровительной смены.

Особую озабоченность у руководителей детских здравниц вызывает отсутствие мер финансовой поддержки со стороны государства. Помимо компенсаций по затратам на создание условий по профилактике распространения коронавирусной инфекции, по мнению директоров лагерей, должна быть и другая помощь в виде отсрочек по налоговым платежам, страховым взносам, арендным платежам.

– Мы писали руководству страны, чтобы лагеря были включены в реестр отраслей, пострадавших из-за пандемии. Огромные убытки для наших организаций неизбежны. Ведь у нас затраты идут не только на подготовку к открытию, но и на содержание лагерей до следующего сезона, – рассказала директор МУ «Городской оздоровительный центр «Орленок» Ольга Казакова.

Выступающие также обратили внимание, что жесткие требования Роспотребнадзора к детским здравницам становятся практически невыполнимыми. В результате это вынуждает лагеря, особенно частные, задумываться о перепрофилировании в базы отдыха, что подвергнет большему риску здоровье детей.

– Понимаем, что массовости при организации детского отдыха уже не будет. Тревожная ситуация с лагерями должна обсуждаться на всех уровнях для принятия мер по сохранению в регионе оздоровительной инфраструктуры, которая обеспечивает качественный и безопасный отдых детей, – отметила лидер волгоградских профсоюзов.

Свои предложения по организации детского отдыха и спасению отрасли участники совещания направили в оперативный штаб Волгоградской области.

По последней информации оперштаба, с 1 августа все же начнется летняя оздоровительная кампания, но детские лагеря смогут посещать только жители Волгоградской области.