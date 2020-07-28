Антикризис: бесплатные услуги для волгоградских предпринимателей от государства

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Решиться на то, чтобы начать своё дело и стать предпринимателем, бывает нелегко. Не хватает компетенции, знаний, опыта. Но если есть желание – стоит начать, всё остальное – дело наживное, тем более что в Волгоградской области есть помощник - Центр поддержки предпринимательства ГАУ ВО «Мой бизнес» - Это государственная инфраструктура поддержки. Его специалисты готовы оказать услуги, содействующие становлению и развитию малого и среднего бизнеса.

Основная задача ЦПП – информационно-образовательная. Центром разработаны специальные программы, направленные на обучение, переподготовку и повышение квалификации сотрудников субъектов МСП. Причем, на самых разных стадиях – от становления, начала осуществления предпринимательской деятельности до расширения производства и выхода на новые рынки сбыта. Одни из востребованных - программы ведения бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом.

Центр оказывает финансовые и правовые консультации по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, в том числе по оптимизации налогообложения, составлению и экспертизе договоров, соглашений, учредительных документов, обеспечению представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах и другие.

Помогут в ЦПП с регистрацией товарных знаков, разработкой сайтов, брендбуков, подготовкой бизнес-планов, в том числе необходимых для получения финансовой поддержки и кредитов.

- За год через наш центр проходит около трех тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, - рассказал начальник Центра поддержки предпринимательства Волгоградской области Андрей Кравцов. - И порядка полутора тысяч из них – по обучающим проектам и мероприятиям. Одно из востребованных направлений за последний год - обучение работе на электронных торговых площадках, где мы помогаем в поиске тендеров, а так же подготавливаем и оказываем сопровождение в первых торгах.

Новая реальность диктует новые форматы. За последние месяцы произошла ориентация на работу в онлайн-формате.

- Раньше мы организовывали выставки-ярмарки и вывозили группы предпринимателей с бизнес-миссией в другие регионы, - поделился Андрей Кравцов. - Но в последнее время эта работа приостановлена. Мы запланировали на ближайшие месяцы несколько отраслевых конференций в сфере туризма, медицины и индустрии моды и красоты. Если ситуация с коронавирусной инфекцией не изменится, готовимся провести их онлайн. Но они обязательно состоятся.

Телефоны Центра поддержки предпринимательства: 8(8442) 32-00-06 или горячая линия 8-800-302-32-03 . Сайт: www.mspvolga.ru