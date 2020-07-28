Глава Приамурья объяснил, почему не может пойти на снижение своей зарплаты

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28 июля 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Василий Орлов. Фото: kremlin.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату, потому что от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.

В качестве примера Орлов привел экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который, по словам губернатора Приамурья, «понизил зарплату губернатора с какой-то большой очень суммы типа миллиона рублей до 400 тысяч рублей». Орлов считает, что люди это оценили и он тоже считает, что Фургал в этом отношении молодец.

«У меня зарплата 200 тысяч, я не могу ее опустить. Не потому, что мне не хватает денег, а потому что от моей зарплаты зависит вся дальнейшая линейка моих подчиненных. Сможем ли мы за относительно невысокую зарплату набрать компетентных людей?», - заявил Орлов.