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В сети обсуждают видео, как на Кубани кошки переводят через дорогу собаку с больными лапами

, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

В сети обсуждают видео, как на Кубани кошки переводят через дорогу собаку с больными лапами
коты, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В сети обсуждают видеоролик, как кошки переводят через дорогу собаку с больными лапами. Инцидент произошел в Краснодарском крае. Две кошки помогли раненой собаке перебраться через дорогу, по которой ездят разные автомобили.

Фолловеры считают, что так как "у кошек хвосты подняты, это говорит о том, что они реально настроены ее защищать", "Нам людям есть чему поучиться у них", "Вот достойный поступок!!! Людям есть у кого учиться быть человеком!!!".
Пользователи сети удивлены, что никто из водителей не остановился и не помог собаке.

ИЧ

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