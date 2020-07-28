В сети обсуждают видео, как на Кубани кошки переводят через дорогу собаку с больными лапами

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

коты, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В сети обсуждают видеоролик, как кошки переводят через дорогу собаку с больными лапами. Инцидент произошел в Краснодарском крае. Две кошки помогли раненой собаке перебраться через дорогу, по которой ездят разные автомобили.

Фолловеры считают, что так как "у кошек хвосты подняты, это говорит о том, что они реально настроены ее защищать", "Нам людям есть чему поучиться у них", "Вот достойный поступок!!! Людям есть у кого учиться быть человеком!!!".

Пользователи сети удивлены, что никто из водителей не остановился и не помог собаке.