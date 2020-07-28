Михаил Дегтярёв приступил к работе в должности врио губернатора Хабаровского кра

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28 июля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фото kremlin.ru

В ходе рабочей встречи, которая проходила в режиме видеоконференции Владимир Путин подчеркнул, что работа, предлагаемая Дегтярёву очень ответственная и конечно же очень нужная стране.

– Это работа в прямом смысле слова в интересах людей. Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от Вас полной отдачи сил и демонстрации всех Ваших навыков, способностей, талантов, – сказал глава государства.

Дегтярев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и озвучил региональную повестку.

– На повестке – вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции, – рапортовал он.

Во вторник, 22 июля, Дегтярев прилетел в Хабаровск и сразу же приступил к выполнению поставленных задач.

– Предстоит очень напряженная работа, планирую динамично передвигаться по региону, встречаться с людьми, посещать предприятия. Через месяц президент ждёт меня с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае, в первую очередь в экономике, и по национальным проектам. Вы знаете, что Владимир Путин дал поручение правительству уточнить реализацию национальных проектов, и моя задача, как временно исполняющего обязанности губернатора, во-первых, сохранить те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и Хабаровского края, а во-вторых, приумножить по отдельным статьям, – добавил ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Напомним, в Хабаровском крае реализуются ключевые национальные проекты: «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда». В рамках этих проектов в крае ведется ремонт дорог, расселение аварийного жилья, оказывается помощь в сфере здравоохранения, а также помощь семьям с детьми и пожилым людям. Перечисления из Федерального бюджета в нынешнем году в региональную казну составили более 27 млрд. рублей.

Михаил Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышев (теперь Самара) в семье врачей.

В 1998 году окончил Самарский международный аэрокосмический лицей.

В 2004 году - факультет двигателей летательных аппаратов, а в 2005 году - факультет экономики и управления Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2004 году избран депутатом Самарской городской думы. В 2005 году вступил в ЛДПР.

С 2011 года – депутат Госдумы. В 2018 г. был выдвинут ЛДПР кандидатом на пост мэра Москвы, занял четвёртое место среди пяти кандидатов.

Входит в кадровый резерв президента, в Комиссию при президенте по авиации.

Женат, четверо сыновей.