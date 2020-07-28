В NASA назвали размер астероида 2009 PQ1, который приближается к Земле

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28 июля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Астероид, фото из соцсети

Американское космическое агентство NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида 2009 PQ1 Апофис, диаметр которого составляет от 84 до 190 метров.

Небесное тело называют потенциально опасным, так как он пролетит примерно в полутора десятках миллионов километров от Земли 5 августа. По расчетам специалистов NASA, минимальное расстояние, на которое астероид может приблизиться к нашей планете, специалисты NASA оценивают в 13,2 млн километров.

Размеры 2009 PQ1 сравнивают с футбольным полем. Средняя длина футбольного поля составляет около 100 метров.

Американские эксперты считают, что максимальное сближение астероида и Земли произойдет в среду, 5 августа, в 19:35 по московскому времени.

Астероид 2009 PQ1 открыт и зарегистрирован в 2009 году. Это небесное тело относится к так называемой группе Аполлонов - астероидов, орбиты которых пересекают орбиту Земли с внешней стороны.