На молодого хабаровского политика совершено нападение

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28 июля 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил СВЕТЛОВ ]

Фото: Ольга АПОЛЛОНОВА

Экс-кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края, руководителя избирательного штаба прошлого года реготделения партии Справедливая Россия, а также участника различных партийных пикетов Антона Плюснина пытались избить женщины. Судмедэкспертиза показала растяжение связок плеча и черепно-мозговую травму.

– Около полуночи сработала сигнализация моей машины. Я выглянул в окно и увидел, что её пинает неизвестная мне женщина. Я вышел. К тому времени дам стало уже три, к тому же не совсем трезвых. Они начали громко кричать матом и лезть ко мне в лицо руками. Я старался быть деликатным, сдерживал нападки как мог – останавливал, чтобы случайно не причинить пьяным увечья, – рассказал Антон.

Он пытался увертываться от нападок, однако получил ссадины на лице и шее, растяжение связок плеча и черепно-мозговую травму. Ведь одна из женщин, по словам пострадавшего, попала чем-то железным ему в висок.

– Я не думаю, что нападение имеет политические мотивы. Правда, женщины кричали, что Путин меня должен уволить. И если этого не произойдёт – митинги в Хабаровске будут продолжаться, и они своего добьются, – уточнил пострадавший. – Считаю, что это провокация. Они знали, чью машину пинали. Я всегда её ставлю на одно и то же парковочное место.

Плюснин работает в краевом учреждении, и утверждает, что к сложившейся ситуации с задержанием Сергея Фургала не имеет никакого отношения.