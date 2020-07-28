Диалог с хабаровчанами

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Уже ближе к ночи воскресенья, вернувшись в Хабаровск, Михаил Дегтярёв пообщался с группой людей, оставшихся после митинга, как говорится, «напрямую». Он предложил им общаться через соцсети и оставлять свои вопросы там. Причём отметил, что на неудобные и каверзные – не обижается.

В очередной раз объяснил свою позицию по поводу ареста Сергея Фургала и перешёл к насущным проблемам и ответам на вопросы.

– Я связался с главным санитарным врачом страны Александрой Поповой, и спросил: что делать с детскими оздоровительными лагерями? На что получил ответ, что мы их можем открыть уже на следующей неделе. Несмотря на то, что есть рост заболеваемости, – заявил он.

Затем последовал вопрос про бани, то есть про плакат, который носили митингующие с фразой Дегтярёва: «В общественную баню хожу с мужчинами», а также о его отношении к лозунгам, которые люди выкрикивали в его адрес.

– К некоторым я с юмором отношусь. А в баню я ходил, хожу и буду ходить с мужчинами. Это нормально. Если надо, то буду ходить с «большими дядями», чтобы решать вопросы Хабаровского края. Лозунг про баню меня улыбнул, – ответил Михаил Дегтярёв.

Около 40 минут продолжался диалог врио с участниками воскресной акции. Про назначения в правительство, работу спортзалов, про предпринимательство, строительство жилья сиротам и проблемах дольщиков. Также сообщил, что учебный год в Хабаровском крае начнётся с 1 сентября в обычном режиме. И что он против дистанционного обучения в школе.

После Дегтярев проследовал ко входу в здание правительства в сопровождении жителей, с которыми общался под их аплодисменты. Однако уже в дверях его начал провоцировать трижды судимый местный житель Валентин, которого прозвали Фредди. По словам присутствующих, на воскресной акции его не было. Появился Валентин уже во время беседы врио губернатора с митингующими.

В объектив одной из камер попал момент, когда журналистка даёт Фредди наставление: «Чтобы было видно». И мужчина разыграл спектакль, заявив уходящему Дегтярёву, что ему угрожали. Однако врио губернатора говорить с активистом протестного движения не стал и ушёл. На этом Валентин не успокоился, и, тыкая пальцем в одного из присутствующих, пытался его спровоцировать. Тут толпа не выдержала и набросилась на Фредди, а после его задержала полиция.

Кстати

Валентина отпустили довольно быстро, а после он ответил на вопросы. После задержания о нём стали писать по всей России. Говорили, что был судим и болен туберкулёзом.

Свою судимость Валентин подтвердил. Он трижды нарушал закон, в том числе совершал грабёж и разбойное нападение. Тот факт, что он болеет туберкулезом и заразен, оказался фейком наполовину. Валентин предъявил документ, удостоверяющий, что не представляет опасности для окружающих.