Разговор без рупора

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», Ника КУДРЯШОВА ]

Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края

Сперва планировалась двухдневная поездка на самый север края, в районы – Николаевский и Охотский. Однако, как обычно бывает в наших широтах – в намеченные планы внесли коррективы непредсказуемые метеоусловия. Из-за нелётной погоды пришлось срочно перестраивать маршрут с авиа- на автомобильный.

Таким образом, в первую свою командировку по Хабаровскому краю врио губернатора побывал в Ванино и Советской Гавани. Своими глазами увидел, как производится перевалка угля, в том числе и открытая, побывал на социальных объектах, выслушал местных жителей, а также пообещал инвесторам номер своего сотового для прямой связи.

Другая миссия

– Мы посмотрели два порта по перевалке угля. Один, который «дедовским» способом работает в Ванино, пылит, есть жалобы, тема всем известная. И новый, современный терминал. Это совершенно разные технологии. Это видно даже по объёмам переваливания грузов. Если порт Ванино – порядка 4 миллиона тонн угля в год переваливает, а современное предприятие – 22 миллиона тонн, из которых шесть добывают в Чегдомыне, – подчеркнул Михаил Дегтярёв в разговоре с журналистами. – Эти два предприятия много помогают району. Однако надо больше. А мы со своей стороны обещаем всем инвесторам особое отношение. Всем предпринимателям, кто хочет вложить деньги в Хабаровский край – я дам свой мобильный телефон. Если им кто-то будет мешать из муниципальных или краевых властей – пусть звонят мне напрямую, буду придавать ускорение процессу.

В воскресенье, во время переезда из Ванино в Советскую Гавань, на трассе гостям из правительства встретилась колонна автомобилей. Врио губернатора остановил свой и вышел пообщаться с местными активистами. Первый вопрос ванинцев – не в бровь, а в глаз: почему вы не хотите общаться с митингующими, не выходите к ним? Мы болеем за Хабаровский край, за Фургала, а вы не болеете. Вы занимаетесь тем, что и без вас всегда делалось – подготовкой к зиме, к первому сентября. Вы сбежали вчера (в субботу – прим. ред.) от людей в Хабаровске и не решаете главную проблему – не помогаете Фургалу.

– Я член ЛДПР, и Фургал – мой однопартиец. Как меня резанул его «арест» никто не может передать. Партия Сергею Ивановичу будет оказывать поддержку, но у меня миссия другая. Как без руководителя будут вестись та же подготовка к зиме и к новому учебному году, вы подумайте. Край сейчас обезглавлен. А к диалогу с людьми я готов. Но вы себе представляете – как я выйду к толпе в несколько тысяч человек? Как меня все услышат? Ещё у нас продлён режим самоизоляции. Если я выйду с рупором к людям, я первый нарушу закон. Поэтому буду общаться в небольших форматах. Вот с вами готов поговорить. Я вас всех слышу, – объяснил Михаил Дегятрёв.

Чиновников к ответу

Беседа постепенно переросла в диалог о насущных проблемах. Люди пожаловались врио главы региона на отсутствие нормальной медицины, высокие цены на топливо, на угольную пыль и запредельные тарифы ЖКХ.

– У нас, чтобы попасть на УЗИ, нужно три недели отстоять в очереди. И это длится уже ни один год. Можно умереть, пока дождёшься помощи. Сами покупаем учебники детям в школу. На это надо три, четыре тысячи. Это враньё, что у нас всё готово – везде разруха. Поэтому и народ озлобленный. Вот топливо подорожало резко. Почему у нас такие космические цены за квартплату? У меня трёхкомнатная квартира, и я плачу около 15 тысяч за свет, отопление и другие коммунальные услуги. А работаю в Ванино пожарным и получаю в месяц 25 тысяч рублей. Как я должен жить, имея при этом троих детей, – пожаловался один из группы ванинцев, остановившихся на трассе.

Известно, что в районе обосновалась только одна компания, которая диктует цены на топливо. А основная котельная, обеспечивающая теплом 80% района, всё ещё работает на мазуте, который сейчас очень дорогой, вот из-за чего стоимость коммунальных услуг не падает.

– Я сделаю так, чтобы чиновники хорошо исполняли свои обязанности, – пообещал врио губернатора. – А ещё нужно создать здесь нормальную конкуренцию по торговле топливом. Монополия не приемлема. Это убивает малый и средний бизнес, и позволяет навариваться серьёзным дядям. Нас это не устраивает, – ответил людям Дегтярёв.

Пользуясь возможностью, он записал все проблемы, пообещав с каждой разобраться лично.

– Как минимум, до сентября 2021 года, пока я работаю как врио губернатора, буду решать проблемы, в том числе и те, что начал Сергей Фургал. Деньги в крае есть. – Решение по составу правительства ещё не принято. Я прекрасно осведомлён, что министры делают красивые доклады, а в реальности всё не так. Если кто-то виноват в том, что вы говорите, они понесут наказание, – успокоил людей врио губернатора.

Позже Михаил Дегтярёв на улице пообщался и с жителями Советской Гавани. От людей прозвучали те же претензии: угольная пыль, высокие цены на топливо, неподъёмные тарифы ЖКХ. Михаил Дегтярёв пообещал провести совещание с краевым комитетом по ценам и тарифам и найти резервы для изменения платы. Как отметил врио губернатора, пока он не может сказать, насколько, но гарантировал, что тарифы на теплоснабжение будут снижены после пуска ТЭЦ в Советской Гавани, которую он посетил в этот день.

– Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населённых пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, – резюмировал Михаил Дегтярёв.

Сперва планировалась двухдневная поездка на самый север края, в районы – Николаевский и Охотский. Однако, как обычно бывает в наших широтах – в намеченные планы внесли коррективы непредсказуемые метеоусловия. Из-за нелётной погоды пришлось срочно перестраивать маршрут с авиа- на автомобильный.

Таким образом, в первую свою командировку по Хабаровскому краю врио губернатора побывал в Ванино и Советской Гавани. Своими глазами увидел, как производится перевалка угля, в том числе и открытая, побывал на социальных объектах, выслушал местных жителей, а также пообещал инвесторам номер своего сотового для прямой связи.

Другая миссия

– Мы посмотрели два порта по перевалке угля. Один, который «дедовским» способом работает в Ванино, пылит, есть жалобы, тема всем известная. И новый, современный терминал. Это совершенно разные технологии. Это видно даже по объёмам переваливания грузов. Если порт Ванино – порядка 4 миллиона тонн угля в год переваливает, а современное предприятие – 22 миллиона тонн, из которых шесть добывают в Чегдомыне, – подчеркнул Михаил Дегтярёв в разговоре с журналистами. – Эти два предприятия много помогают району. Однако надо больше. А мы со своей стороны обещаем всем инвесторам особое отношение. Всем предпринимателям, кто хочет вложить деньги в Хабаровский край – я дам свой мобильный телефон. Если им кто-то будет мешать из муниципальных или краевых властей – пусть звонят мне напрямую, буду придавать ускорение процессу.

В воскресенье, во время переезда из Ванино в Советскую Гавань, на трассе гостям из правительства встретилась колонна автомобилей. Врио губернатора остановил свой и вышел пообщаться с местными активистами. Первый вопрос ванинцев – не в бровь, а в глаз: почему вы не хотите общаться с митингующими, не выходите к ним? Мы болеем за Хабаровский край, за Фургала, а вы не болеете. Вы занимаетесь тем, что и без вас всегда делалось – подготовкой к зиме, к первому сентября. Вы сбежали вчера (в субботу – прим. ред.) от людей в Хабаровске и не решаете главную проблему – не помогаете Фургалу.

– Я член ЛДПР, и Фургал – мой однопартиец. Как меня резанул его «арест» никто не может передать. Партия Сергею Ивановичу будет оказывать поддержку, но у меня миссия другая. Как без руководителя будут вестись та же подготовка к зиме и к новому учебному году, вы подумайте. Край сейчас обезглавлен. А к диалогу с людьми я готов. Но вы себе представляете – как я выйду к толпе в несколько тысяч человек? Как меня все услышат? Ещё у нас продлён режим самоизоляции. Если я выйду с рупором к людям, я первый нарушу закон. Поэтому буду общаться в небольших форматах. Вот с вами готов поговорить. Я вас всех слышу, – объяснил Михаил Дегятрёв.

Чиновников к ответу

Беседа постепенно переросла в диалог о насущных проблемах. Люди пожаловались врио главы региона на отсутствие нормальной медицины, высокие цены на топливо, на угольную пыль и запредельные тарифы ЖКХ.

– У нас, чтобы попасть на УЗИ, нужно три недели отстоять в очереди. И это длится уже ни один год. Можно умереть, пока дождёшься помощи. Сами покупаем учебники детям в школу. На это надо три, четыре тысячи. Это враньё, что у нас всё готово – везде разруха. Поэтому и народ озлобленный. Вот топливо подорожало резко. Почему у нас такие космические цены за квартплату? У меня трёхкомнатная квартира, и я плачу около 15 тысяч за свет, отопление и другие коммунальные услуги. А работаю в Ванино пожарным и получаю в месяц 25 тысяч рублей. Как я должен жить, имея при этом троих детей, – пожаловался один из группы ванинцев, остановившихся на трассе.

Известно, что в районе обосновалась только одна компания, которая диктует цены на топливо. А основная котельная, обеспечивающая теплом 80% района, всё ещё работает на мазуте, который сейчас очень дорогой, вот из-за чего стоимость коммунальных услуг не падает.

– Я сделаю так, чтобы чиновники хорошо исполняли свои обязанности, – пообещал врио губернатора. – А ещё нужно создать здесь нормальную конкуренцию по торговле топливом. Монополия не приемлема. Это убивает малый и средний бизнес, и позволяет навариваться серьёзным дядям. Нас это не устраивает, – ответил людям Дегтярёв.

Пользуясь возможностью, он записал все проблемы, пообещав с каждой разобраться лично.

– Как минимум, до сентября 2021 года, пока я работаю как врио губернатора, буду решать проблемы, в том числе и те, что начал Сергей Фургал. Деньги в крае есть. – Решение по составу правительства ещё не принято. Я прекрасно осведомлён, что министры делают красивые доклады, а в реальности всё не так. Если кто-то виноват в том, что вы говорите, они понесут наказание, – успокоил людей врио губернатора.

Позже Михаил Дегтярёв на улице пообщался и с жителями Советской Гавани. От людей прозвучали те же претензии: угольная пыль, высокие цены на топливо, неподъёмные тарифы ЖКХ. Михаил Дегтярёв пообещал провести совещание с краевым комитетом по ценам и тарифам и найти резервы для изменения платы. Как отметил врио губернатора, пока он не может сказать, насколько, но гарантировал, что тарифы на теплоснабжение будут снижены после пуска ТЭЦ в Советской Гавани, которую он посетил в этот день.

– Думаю, что можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населённых пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, – резюмировал Михаил Дегтярёв.

Ника КУДРЯШОВА