Животные из приюта «Спаси меня» будут жить в Харлушевском заказнике

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28 июля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Гранада Пресс

Сегодня, 28 июля, подопечные известного челябинского ветеринара, президента Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карена Даллакяна — две лисицы, совята и ястреб — вернулись в естественную среду обитания. Их выпустили на территорию Харлушевского заказника.

У всех животных непростая судьба: трехнедельного лисенка нашла собака в Каштакском бору и принесла хозяину, вторую лисицу нашли на трассе возле поселка «Вавиловец» — она выбежала на дорогу, спасаясь от пожаров. Так они попали в приют Фонда зоозащиты «Спаси меня». От нелегкой участи были спасены и совята с ястребом. Карен Даллакян и его сотрудники оказали животным и птицам необходимую помощь.

По словам Карена Даллакяна, участок Харлушевского заказника подходит для дальнейшей жизни животных.

«Болотистая местность комфортна для птиц, к тому же вблизи от места выпуска были обнаружены лисьи норы, то есть именно на этой территории присутствует их ареал обитания, — сказал зоозащитник. — Теперь животным ничто не угрожает, и они могут спокойно вернуться к своей прошлой жизни».

В судьбе животных и птиц приняли участие и сотрудники министерства экологии Челябинской области. Некоторых животных передали в приют именно они. Заместитель министра Виталий Безруков призвал всех южноуральцев не проходить мимо чужой беды и помогать пострадавшим животным.

«Если вы обнаружили животное, которому нужна помощь, обязательно сообщите об этом в отдел федерального государственного надзора Министерства экологии Челябинской области или обратитесь к зоозащитникам, работающим с минэкологии по соглашению», — сказал Виталий Безруков.

Напомним, ранее Карен Даллакян сообщил о том, что в конце августа-начале сентября приют покинут еще двое подопечных: львенок Симба и леопард Ева. Они переедут в национальный парк Танзании.