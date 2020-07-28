Троллейбусное сообщение по улице Красной в Краснодаре открылось ровно 70 лет назад. 28 июля 1950 года из Москвы в столицу края прибыло восемь троллейбусов. Все троллейбусы были «комфортабельно оборудованными», то есть в них были установлены мягкие сидения, в то время – чудо комфорта для горожан. Новенькие троллейбусы были окрашены в кремовый и голубой цвета.
В первый рейс они вышли по пятикилометровому маршруту в один конец. Троллейбусы проехали от стадиона «Динамо» до городского парка культуры и отдыха имени М. Горького. По данным статистики, за первый год работы новым видом транспорта было перевезено более семи миллионов пассажиров. И уже через год, в августе 1951 года, в краевой столице завершилось строительство еще одной линии: Северное троллейбусное депо — Шоссе нефтяников — Шоссе пилотов, сообщает «Транспортная инициатива».
Аргументы Недели → Общество 13+
Троллейбусы вышли на улицу Красную в Краснодаре 70 лет назад
28 июля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Троллейбусное сообщение по улице Красной в Краснодаре открылось ровно 70 лет назад. 28 июля 1950 года из Москвы в столицу края прибыло восемь троллейбусов. Все троллейбусы были «комфортабельно оборудованными», то есть в них были установлены мягкие сидения, в то время – чудо комфорта для горожан. Новенькие троллейбусы были окрашены в кремовый и голубой цвета.