Троллейбусы вышли на улицу Красную в Краснодаре 70 лет назад

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28 июля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На фото: первые троллейбусы на улице Сталина в Краснодаре, 1950 г., автор - Петр Кальницкий

Троллейбусное сообщение по улице Красной в Краснодаре открылось ровно 70 лет назад. 28 июля 1950 года из Москвы в столицу края прибыло восемь троллейбусов. Все троллейбусы были «комфортабельно оборудованными», то есть в них были установлены мягкие сидения, в то время – чудо комфорта для горожан. Новенькие троллейбусы были окрашены в кремовый и голубой цвета.



В первый рейс они вышли по пятикилометровому маршруту в один конец. Троллейбусы проехали от стадиона «Динамо» до городского парка культуры и отдыха имени М. Горького. По данным статистики, за первый год работы новым видом транспорта было перевезено более семи миллионов пассажиров. И уже через год, в августе 1951 года, в краевой столице завершилось строительство еще одной линии: Северное троллейбусное депо — Шоссе нефтяников — Шоссе пилотов, сообщает «Транспортная инициатива».