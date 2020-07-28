Более 160 тыс пациентов московских поликлиник уже посетили своих врачей по новому адресу

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28 июля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото tvc.ru

Уже почти месяц пациенты 25 зданий московских поликлиник, ушедших на капительный ремонт, получают медицинскую помощь по новым адресам, за это время своих врачей успели посетить более 160 тыс. горожан. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Масштабный проект по обновлению городских медучреждений в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник сейчас находится в активной фазе. В конце июня на капитальный ремонт ушли еще 25 поликлиник. Пациенты продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме - просто в другом здании. За это время своих врачей по новым адресам посетили более 160 тыс. горожан», - рассказала Анастасия Ракова.

«Несмотря на переезд, медицинская помощь оказывается своевременно и в полном объеме, - подчеркнула Анастасия Ракова, - Порядок записи к врачам остался прежним».

Она также отметила, что дополнительно для удобства пациентов на время капитально ремонта поликлиник было введено 10 новых автобусных маршрутов и изменено четыре действующих.

Работы по капительному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входит 135 зданий городских медучреждений. В настоящее время в ремонте уже находится более четверти зданий из общей программы капитального ремонта поликлиник.

Схему проезда, а также расписание приема специалистов можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте департамента здравоохранения Москвы и по телефону справочной службы 8-495-531-69-98.