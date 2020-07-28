Названы самые необычные имена младенцев в июне в Москве
28 июля 2020, 12:36[ «Аргументы Недели» ]
В московских ЗАГСах перечислили самые необычные имена, которыми родители решили назвать детей в этом месяце. Самыми популярными именами остаются София и Александр.
Среди мужских имен также популярностью пользуются Михаил, Максим, Дмитрий и Марк, а среди женских – Мария, Анна, Алиса и Ева. Сохраняется и тенденция давать детям необычные и редкие имена. В городе за июль регистрировали Несторов, Святогоров, Светозаров, Родославов, Пересветов, Доброславов. Девочкам давали имена Лада, Марфа, Любава и Рада. Одного мальчика родители решили назвать Бельчонок, а девочку – Океана.
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