Депутат МГД Игорь Бускин рассказал о развитии в столичных парках инфраструктуры для бега

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28 июля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал журналистам «АиФ» о развитии в парках инфраструктуры для бега.

По его словам, в последнее время столичные зоны отдыха оборудуют специальными дорожками с резиновым покрытием. Также в парках проводят бесплатные занятия для граждан и привлекают к этому профессиональных тренеров.

«Привлечение тренеров особенно важно ещё и потому, что профессионалы могут помочь новичкам получить от этого самого доступного из видов спорта настоящее удовольствие», - уверен Игорь Бускин.

На данный момент, как отметил депутат, для жителей города доступны беговые клубы в парках «Кузьминки», «Садовники», «Дубки», в Измайловском парке, в Царицыно и Олимпийской деревне.

«К примеру, в Измайловском парке в среду в вечернее время проводят бесплатные силовые тренировки с элементами кроссфита, а по пятницам по аллеям парка устраивают бег на дистанции разной длины (3, 8, 10 километров). В парке Олимпийской деревни занятия проводятся каждый четверг в 20:00. В Царицыно присоединиться к тренировкам можно по вторникам и четвергам в 19:30, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Кроме того, беговые дорожки имеются и в других городских парках. Они отличаются от пешеходных специальным малоскользящим и упругим покрытием, что помогает снизить нагрузку на колени», - пояснил Игорь Бускин.

Игорь Бускин также напомнил о пользе занятий бегом для организма.

«С помощью бега человек тренирует не только ноги, но и мышцы всего тела. Также это один из наиболее интенсивных инструментов для тренировки сердечно-сосудистой системы. В этом качестве бег способствует повышению продолжительности жизни, за что сейчас борются во всем мире, в том числе и в России», - отметил депутат.

Политик уверен, что благодаря поддержке городских властей бег становится действительно массовым видом спорта.