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Российский ученые прогнозируют мощную магнитную бурю

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Российский ученые прогнозируют мощную магнитную бурю
Солнечно затмение, фото: pixabay.com

Российский ученые прогнозируют мощную магнитную бурю, которая во вторник накроет всю планету.  Руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России Сергей Диденко рассказал, что магнитная буря будет настолько мощной, что не выдержат даже приборы.

В сообщении ВНИИ ГОЧС говорится, что из-за этого явления может произойти сбой в работе электронных устройств и средств связи.

Учёные связывают магнитные бури с солнечной активностью, - отмечает издание "Царьград". Доктор физико-математических наук Равиль Рахматулин поясняет, что каждая вспышка на Солнце через 2-3 дня провоцирует магнитную бурю на Земле.
Влияние магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей пока не доказано. Но многие граждане жалуются в дни солнечной активности на ухудшение состояние. Метеозависимым людям советуют строго выполнять назначения врачей.

То, что магнитная буря может вызвать сбой в работе электронной техники - установленный факт.

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