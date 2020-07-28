«На всё ради денег». Преступников, зверски убивших столетнего ветерана, пока не удалось найти

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28 июля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Уфе уже давно ищут преступников, зверски расправившихся с ветераном войны Иваном Несмеяновым. Убитому защитнику Родины было уже более 100 лет.

Несмеянов тихо и мирно доживал свои дни в одиночестве, храня память о великой войне. То, что случилось с ветераном, потрясло всю страну. Безжалостные подонки ради миллиона рублей и многочисленных наград не просто убили старика, а даже подвергли его жутким пыткам. Они связали его и наносили многочисленные удары. Всё это было сделано ради лёгкой наживы. Пожалуй, даже нацисты не доходили до подобных злодеяний над старыми людьми. Несмеянова ценили и уважали во всём городе. Несмотря на его небольшую отрешённость от мира, он часто выходил в люди и общался с ними, вспоминал свои военные подвиги. Полиции пока не удалось найти следы грабителей. Но многие уже заявляют, что за подобную расправу им всем грозит пожизненное заключение.

В честь памяти убитого ветерана уфимская молодёжь нарисует особое граффити. Художник Андрей Миляхов вместе с друзьями приступил к работе ещё 24 июля. Граффити расположено на стене бойлерной рядом с Батырской улицей. Там нарисованы большой портрет Ивана Несмеянова, георгиевская лента и огромная надпись «75». Ниже решили подписать стихотворение, «В городке, да холодке, жизнь моя». Жители города аплодируют граффитистам и считают их деяние достойным актом памяти ветерана. Местные желают как можно скорее отыскать мерзавцев, сотворивших чудовищное убийство. Не исключено, что если преступников поймают не правоохранители, дело может спокойно дойти до самосуда.