Звезды «Авторадио» дали большой концерт на базе Хмеймим в Сирии

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28 июля 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

ФОТО: PIXABAY.COM

26 июля на базе Хмеймим в Сирии прошел концерт популярных российских артистов, организованный «Авторадио» вместе с Министерством обороны РФ. Большой концерт звезд «Авторадио» в честь юбилейного года Победы в Великой Отечественной войне стал частью официальных праздничных мероприятий ко Дню ВМФ. Кроме российских военнослужащих, на концерте звезд «Авторадио» побывали представители дипломатических служб и министерств обороны РФ и САР, почетные гости из числа гражданских лиц, представители русской диаспоры.

Российские музыканты не впервые выступают в Сирии, но столь внушительный музыкальный десант на военной базе Хмеймим был представлен впервые. На сцену вышли Марина Хлебникова, Сергей Скачков, «Братья Грим», Дмитрий Нестеров, Сергей Беликов, группа «Story», «Мираж», ВИА «Здравствуй, песня». Вел концерт известный радио- и телеведущий Алексей Лысенков.

«Встречали нас очень радушно, – поделился Алексей Лысенков. – Люди, которые находятся в Сирии по несколько месяцев, по полгода, скучают по семьям, условия жизни непростые. Температура в тени +43, я вел концерт в мокрой рубашке. Но зрители при этом очень благодарные – нам аплодировали, кричали «браво», дарили цветы и подарки. И музыканты отработали великолепно, единой командой. Концерт прошел на очень высоком уровне».

В финале, на песне «Музыка нас связала» группы «Мираж», на сцену вышли все звезды, и зал встал, чтобы спеть вместе с ними.

«В очередной раз «Авторадио» сделало что-то невозможное, – считает Марина Хлебникова. – Объединить такое количество артистов, поставить сцену, звук, свет и работать на 50-градусной жаре – это колоссальный труд. Но еще важнее то, что мы были частью Родины для наших ребят на базе. А они были для нас куском земли родной там, в Сирии. Когда мы стояли в финале на сцене – это было потрясающе, мы были едины настолько, что передать невозможно».