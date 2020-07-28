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Появится ли в Челябинске еще один сухой фонтан?

, 08:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Появится ли в Челябинске еще один сухой фонтан?
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В сквере на улице Молодогвардейцев может появится фонтан без чаши — так называемый сухой фонтан. Об этом рассказал руководитель челябинской компании, обслуживающей фонтан около ЮУрГУ, Никита Рогозин.

Напомним, первый сухой фонтан в Челябинске появился в сквере напротив ЮУрГУ в этом году. Он стал пользоваться большой популярностью у горожан. Как рассказал на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» Никита Рогозин, из-за этого возникают большие трудности в обслуживании фонтана, ведь в жаркую погоду челябинцы «чуть ли не моются в нем как в душе». Поэтому сотрудникам компании приходится два раза в день чистить фильтры.

«Система функционирует в два этапа: чистая вода выпрыскивается наверх, затем она собирается и должна пройти очистку. Этот этап сложен тем, что система сама себя прочистить не может, так как попадаются всякие фантики, грязь, песок, которые приносят с собой горожане, — пояснил Никита Рогозин. — Когда фонтан пользуется повышенным спросом, все предусмотренные системы очистки не справляются, потому что на сетке скапливаются большие объемы грязи».

Строительство сухого фонтана обошлось городу в сумму около 6,8 миллионов рублей, не учитывая стоимость гранитной плитки. Обслуживание фонтана стоит примерно 50 тысяч рублей в месяц. Сюда входит ежедневный осмотр всех насосов и фильтров, автоматики, периодическое добавление химии в воду, чтобы она не цвела.

Никита Рогозин отметил, что мода на фонтаны с чашей постепенно уходит, в российских городах стали пользоваться успехом сухие фонтаны. Возможно, в ближайшем будущем еще один такой объект появится в сквере на улице Молодогвардейцев. В настоящее время компания ведет переговоры с администрацией Курчатовского района.

«Сначала была идея преобразить фонтан на том месте, где он расположен, без сохранения чаши, то есть сделать сухой фонтан, рассказал Никита Рогозин. Но сейчас есть вероятность, что фонтан передислоцируют. Пока идёт этап проектирования, визуализации нет, но есть идея, что фонтан в этом сквере должен быть».