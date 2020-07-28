Появится ли в Челябинске еще один сухой фонтан?

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28 июля 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В сквере на улице Молодогвардейцев может появится фонтан без чаши — так называемый сухой фонтан. Об этом рассказал руководитель челябинской компании, обслуживающей фонтан около ЮУрГУ, Никита Рогозин.

Напомним, первый сухой фонтан в Челябинске появился в сквере напротив ЮУрГУ в этом году. Он стал пользоваться большой популярностью у горожан. Как рассказал на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» Никита Рогозин, из-за этого возникают большие трудности в обслуживании фонтана, ведь в жаркую погоду челябинцы «чуть ли не моются в нем как в душе». Поэтому сотрудникам компании приходится два раза в день чистить фильтры.

«Система функционирует в два этапа: чистая вода выпрыскивается наверх, затем она собирается и должна пройти очистку. Этот этап сложен тем, что система сама себя прочистить не может, так как попадаются всякие фантики, грязь, песок, которые приносят с собой горожане, — пояснил Никита Рогозин. — Когда фонтан пользуется повышенным спросом, все предусмотренные системы очистки не справляются, потому что на сетке скапливаются большие объемы грязи».

Строительство сухого фонтана обошлось городу в сумму около 6,8 миллионов рублей, не учитывая стоимость гранитной плитки. Обслуживание фонтана стоит примерно 50 тысяч рублей в месяц. Сюда входит ежедневный осмотр всех насосов и фильтров, автоматики, периодическое добавление химии в воду, чтобы она не цвела.

Никита Рогозин отметил, что мода на фонтаны с чашей постепенно уходит, в российских городах стали пользоваться успехом сухие фонтаны. Возможно, в ближайшем будущем еще один такой объект появится в сквере на улице Молодогвардейцев. В настоящее время компания ведет переговоры с администрацией Курчатовского района.

«Сначала была идея преобразить фонтан на том месте, где он расположен, без сохранения чаши, то есть сделать сухой фонтан, — рассказал Никита Рогозин. — Но сейчас есть вероятность, что фонтан передислоцируют. Пока идёт этап проектирования, визуализации нет, но есть идея, что фонтан в этом сквере должен быть».