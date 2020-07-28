У россиян из-за коронавируса повысился интерес к иностранным паспортам

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28 июля 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: forbes.ru

пляж, Португалия, фото: pixabay.com

У россиян из-за коронавируса резко повысился интерес к иностранному гражданству. Во время пандемии вид на жительство в других странах и второе гражданство стали для россиян альтернативой выездным визам.

В компании Knight Frank, занимающейся зарубежной недвижимостью и частными инвестициями, привели данные: число обращений выросло примерно на 20% за март — май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представитель компании Марина Шалаева рассказала, что очевиден «небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей», - сообщает Forbes.

Старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин отметил, что это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года.

Фиксирует высокий спрос россиян на ВНЖ в Евросоюзе. Самая популярная европейская страна — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта. Эти юрисдикции считаются более экономным вариантом для получения ВНЖ по сравнению с большинством стран ЕС.