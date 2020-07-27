32-летняя жительница Свердловской области родила двенадцатого ребенка

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Двенадцатый ребенок родился в семье Яниса и Екатерины Кириченко, из Свердловской области.

Об этом сообщила депутат думы города Асбеста Наталья Крылова. Она рассказала, что многодетная семья живет в селе Верховино, а родившуюся девочку назвали Викторией.

Роды, по словам Крыловой, проходили в Центре охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге. Депутат также уточнила, что новорожденная стала двенадцатым ребенком в семье, многодетной матери всего 32 года.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья родила девятого ребенка.