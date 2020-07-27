32-летняя жительница Свердловской области родила двенадцатого ребенка
27 июля 2020, 22:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Двенадцатый ребенок родился в семье Яниса и Екатерины Кириченко, из Свердловской области.
Об этом сообщила депутат думы города Асбеста Наталья Крылова. Она рассказала, что многодетная семья живет в селе Верховино, а родившуюся девочку назвали Викторией.
Роды, по словам Крыловой, проходили в Центре охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге. Депутат также уточнила, что новорожденная стала двенадцатым ребенком в семье, многодетной матери всего 32 года.
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья родила девятого ребенка.
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