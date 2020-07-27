Похороны ребенка вызвали волнение жителей села, решивших поддержать задержанного отца мальчика

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27 июля 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Как признались «АН-Крым» пришедшие, многие, таким образом, выразили поддержку его отцу, содержащемуся в СИЗО.

27 июля 2020 года похоронили трехлетнего Мусу пропавшего в селе Строгановка (под Симферополем) три дня назад и обнаруженного утонувшим в колодце рядом с домом.

Людей на скорбное мероприятие собралось даже больше, чем на похороны взрослого и известного человека. Пришедшие объясняют ажиотаж желанием поддержать отца Мусы Руслана СУЛЕЙМАНОВА, задержанного в марте 2019 года по подозрению в участии в экстремистской организации и содержащегося в следственном изоляторе Симферополя. Он был задержан в рамках так называемой «второй симферопольской группы «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России террористическая организация). Учителю физики, гражданскому журналисту и стримеру «Крымской солидарности» грозит до 20 лет тюремного заключения.

На сегодняшних похоронах не было никаких политических лозунгов, выкриков и заявлений.