Депутат МГД Мельникова: Три новых ЦСО откроют в Москве в третьем квартале 2020 года

Три новых ЦСО откроют в Москве в третьем квартале 2020 года. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутата Мосгордумы Ольга Мельникова.

«Москва продолжает развитие сети центров социального обслуживания. В третьем квартале 2020 года в районах столицы открываются три ЦСО, где будут размещены самые востребованные отделения службы», – рассказала Ольга Мельникова.

Она отметила, что на сегодняшний день в Некрасовке уже введено в эксплуатацию здание центра. Здание на ул. Вольская оборудовано отделениями дневного пребывания, а также социальной реабилитации инвалидов и срочного соц обслуживания. Кроме того, там есть гостиная с телевизором, бильярд, кружковые, компьютерный класс, отделение ЛФК.

«Осенью откроют здание управления социальной защиты в Котловке, на ул. Нагорной. Здесь оборудуют справочную с компьютером для доступа посетителей в интернет, кабинеты приема граждан, отдел предоставления мер социальной поддержки и службу «одного окна», отделы назначения и выплат пособий», – рассказала Ольга Мельникова.

По ее словам, фунционал ЦСО постоянно расширяется и следует за запросами жителей.

«На базе ЦСО могут быть развернуты необходимые жителям подразделения. В центрах размещаются кружки, секции, проходят лекции и мастер-классы как для детей, так и для пенсионеров, участников проекта «Московское долголетие», – подчеркнула Ольга Мельникова.

«Кроме того, - поделилась Ольга Мельникова, - «ЦСО может быть и площадкой для реабилитации или оздоровительных активностей. Примером такого центра является здание, которое уже строится в северном районе. Кроме того, что там будет в срочном порядке обслуживаться население, в центре предусмотрено создание отделения реабилитации инвалидов, зал механотерапии, и даже соляная пещера. Также здесь появятся бильярдная, комната бальных танцев, актовый зал на 100 мест и зимний сад. Ввод в эксплуатацию здания на Дмитровском шоссе намечен на эту осень».

Как сказала Ольга Мельникова, расширение сети ЦСО в столице продолжится.

«В ближайшие три года будут введены в строй еще восемь социальных объектов. Размещение ЦСО в новых, специально для этого спроектированных зданиях решает важную задачу. Создается доступная для маломобильных жителей инфраструктура: во всех комплексах проектируются широкие холлы вместо узких коридоров, устанавливаются пандусы и лифты, тактильные указатели. Таким образом город становится безопаснее и комфортнее для всех категорий жителей», – заключила Ольга Мельникова.