Эксперты рассказали, как сократить потребление пластика в быту

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27 июля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Фото: pixabay.com

Люди во всем мире хотят сократить количество используемого пластика. Эксперты дали советы желающим внести свой вклад в улучшение окружающей среды.

Во-первых, сокращение количества эксплуатируемого человеком пластика стоит начать с кухонных принадлежностей. Например, крупы или макароны можно хранить в стеклянных банках, а для пищи использовать керамическую или деревянную посуду.

Во-вторых, нужно обратить внимание и на ванную комнату. Так, ватные палочки, которые стоят у каждого в ванной, следует покупать из биоразлагаемого материала.