Сотрудники депздрава Москвы резко заболели коронавирусом в период заседаний по делам детей, больных СМА

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27 июля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В редакцию «Аргументов недели» обратились родители, которые добиваются справедливости по делу о предоставлении лекарственного препарата «Спинраза» их детям, страдающим редким заболеванием – СМА. 23 июля московский суд вновь перенёс заседание. На этот раз из-за резко возникшего коронавируса у сотрудников депздрава.

23 июля родители пришли в Тверской суд Москвы, чтобы отстаивать права своих детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Они уже устали от постоянных переносов, надеялись на долгожданное вынесение решения, но чуда не произошло. Причина переноса на этот раз – положительный анализ на коронавирус у представителей столичного департамента здравоохранения.

«Ответчики из Департамента здравоохранения Москвы устроили «цирк шапито» понимая, что больше у них нет выхода, и что суд присудит закупить данный препарат. Эти господа устроили то, что нормальному человеку даже в голову не придет. Они заявляют, что к ним вдруг поступило СМС с информацией о том, что у них обнаружен COVID-19. Фактически они сорвали судебное заседание», – отметила в письме в нашу редакцию Виктория Зайцева, мать мальчика с СМА III типа.

Напомним, в первый раз слушания были отложены из-за неявки ответчика в связи с «тяжелой эпидемиологической ситуацией». На второй встрече сотрудники депздрава потребовали от родителей полную медицинскую документацию из всех поликлиник, к которым когда-либо были прикреплены дети. На третьем заседании чиновники заявили, что ознакомиться с материалами не успели, суд снова отложили. На последнем слушании они потребовали вызвать специалиста из Морозовской детской больницы, чтобы тот исследовал эту документацию. Тогда судья обещала, что следующее заседание, 23 июля, будет последним. Но обещание не сдержала.

Коронавирус оказался очень удобной отговоркой. Чиновники с помощью юристов приложили все усилия, чтобы максимально затянуть дело. А между тем, отсрочки приема лекарства для детей СМА – смертельно. Этого так и боятся родители. Ведь если протянуть несколько месяцев, не выдавая необходимое ребенку лекарство, он просто умрет.

Следующее заседание предварительно запланировано на 10 августа. Все иски будут объединены в одно дело и рассмотрены по существу. Если ничего не случится…