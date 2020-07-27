Джетшеринг: что это и почему это популярно

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27 июля 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели», Ксения Никитина ]

фото: соцсети

Пандемия Covid-19 серьезно повлияла на все сферы экономики, в том числе, и авиаперевозки. В течение нескольких месяцев авиасообщение между странами было практически парализовано. Сегодня россияне могут улететь только на учебу, работу или лечение. Некоторые страны – например, Турция – готова открыть авиасообщение с Россией, другие – как Черногория – принимают только бизнес-джеты. Регулярного международного авиасообщения практически нет и именно такое положение дел спровоцировало рост популярности такой услуги, как «джетшеринг». Давайте разберемся, что это такое и кто может этим воспользоваться.





В некоторых публикациях джетшеринг (Jet Sharing) сравнивают с сервисом Bla-bla-car – дескать, у каждого есть возможность сэкономить на авиаперелете просто найдя попутчиков. Но это не совсем корректное сравнение, которое не позволяет в полной мере понять, что как работает джетшеринг.

Если Bla-Bla-car поедет туда, куда ему нужно в любом случае (с попутчиками или без), то пустой самолет никуда не полетит. Стоимость аренды бизнес-джета зависит от дальности полета и других факторов, но эта цена должна быть оплачена в любом случае, чтобы самолет поднялся в воздух. Если на борту находится один человек – он оплачивает всю стоимость, если пассажиров несколько – сумма делится на всех. Например, если человек в любом случае летит бизнес-джетом, он может сократить свои расходы попросив компанию-организатора рейса подобрать ему попутчиков. Если таковые найдутся – сумма аренды борта будет разделена на всех и каждый сможет сэкономить, если нет – все расходы понесет единственный пассажир. Но это не джетшеринг, назовем это скорее «Bla-Bla-jet».

О чем же тогда речь?

Такое явление как Jet Sharing начало развиваться в России именно в период пандемии – просто потому, что людям не на чем было лететь, а лететь было нужно. Приходилось искать варианты и вместе, в складчину, арендовать рейсы для того, чтобы вернуться домой или вылететь в другую страну. Причём, некоторые страны попросту не принимают самолёты с числом пассажиров больше 10 человек и единственный вариант – арендовать частный борт.

Само явление джетшеринга в мировой авиации не ново. Не ново оно и для России, но в нашей стране такой формат авиаперевозок не прижился: несколько лет назад на российский рынок выходила глобальная компания, но через три года ушла с рынка, потому что не было спроса.

Посмотрим правде в глаза: лететь в частном самолете с незнакомыми людьми – это весьма сомнительное удовольствие, при том, что весьма недешевое! Место в таком самолете обойдется вам в несколько тысяч долларов, при том, что это не бизнес-класс и места в небольших джетах не равнозначные: есть диван, есть место у столика, есть место с монитором… Людям которые могут и привыкли арендовать частные рейсы для себя нет смысла экономить - для них важен комфорт. А для тех, кто хочет потратить меньше денег, джетшеринг все равно остается не самым дешевым удовольствием. Например, рейс в одну сторону в или из Тивата обойдется вам минимум в 2500 евро.

Что же изменилось и почему сегодня это направление становится популярным? Посмотрим правде в глаза – виной всему пандемия и ее последствия. Именно в период карантина пришлось погрузиться в подобные рейсы, опираясь на опыт, полученный в процессе эвакуационных рейсов. Мы организовывали большие репатриационные рейсы, работали для выполнения национальных задач и возвращали домой наших граждан, застрявших за рубежом.

Сейчас пассажиры выбирают джетшеринг из-за того, что по-другому летать сегодня сложно. Все-таки, самолет небольшой вместимости предоставляет больше возможностей для обеспечения социальной дистанции, кроме того, такие борта вылетают из бизнес-терминалов, где также меньше людей и предъявляются особые требования к обеспечению чистоты и безопасности.

Куда можно улететь таким рейсом? На самом деле, практически в любую страну – репатриантские рейсы сегодня летают без ограничений. Но есть, конечно, максимально популярные направления. Например, этим летом мы запустили джетшеринг рейсы в Черногорию – летают они каждую неделю. Дело в том, что у многих наших соотечественников (и я говорю не только об очень состоятельных гражданах) есть недвижимость в этой стране, там живут родственники, там, в конце концов, море и отличная природа… Черногория без проблем принимает рейсы из России, пусть и с некоторыми ограничениями, которые мы уже выучили и без проблем соблюдаем. Мы с нашими постоянными партнерами были первыми, организовавшими регулярные джетшеринговые рейсы в Черногорию. Также у нас летают рейсы в Ниццу и на Кипр, но туда вылететь сложнее – нужно иметь гражданство или вид на жительство.

Перспективы джетшеринга в России оценить сложно – сегодня, когда регулярных рейсов нет, эта услуга пользуется устойчивым спросом и именно поэтому мы активно занимаемся развитием этого направления, стараясь дать нашим пассажирам возможность лететь туда, куда им нужно на максимально выгодных условиях. Сохранится ли спрос после того, как ситуация нормализуется – покажет время.