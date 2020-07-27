«Становимся ближе к культуре»: новый автоклуб в Белгородской области

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27 июля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

В Ивнянский район Белгородской области в рамках национального проекта «Культура» поставлен новый автоклуб. Это поможет вывести концертную, досуговую и просветительскую деятельность региона на новый уровень. В частности, организовать познавательный досуг для детей и молодёжи и проводить специальную программу для людей старшего поколения.

«В 2020 году в регионе появится 5 автоклубов. Общая сумма финансирования составляет почти 25 миллионов рублей, 22 из которых – это средства федерального бюджета. Наша главная задача к концу года – обеспечить равную доступность к услугам организаций культуры как минимум для 95% жителей региона», – отметила заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова.

На сегодняшний день в Белгородской области из 1500 сельских населенных пунктов 990 не имеют стационарных клубных учреждений. Более 100 тысяч человек находятся без постоянного культурного обслуживания. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров позволит решить эту проблему даже в отдаленных сельских территориях городских округов и муниципальных районов.

«Сегодня проблема доступности услуг культуры наиболее остро стоит у жителей сельской местности, не имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений. В этом году мы уже получили 3 новых автоклуба, а сегодня встречаем очередную поставку. Мы благодарны Минкультуры России за поддержку и надеемся, что со временем обеспечим все муниципальные районы автоклубами и библиобусами», – говорит начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский. В прошлом году в рамках нацпроекта в регионе появилось 5 автоклубов. Благодаря этим многофункциональным передвижным культурным центрам в первом полугодии 2020 года удалось провести мероприятия в крупных поселениях, отдаленных селах и хуторах Белгородской области. Автоклубы стали культурными площадками в 60 населенных пунктах, на территории которых проживает 18 603 человек. Отзывы свидетельствуют о том, что автоклубы очень востребованы и оказывают благотворный эффект на культурную жизнь региона.

«С появлением автоклуба в Алексеевском городском округе мы уже успели пережить целый спектр эмоций. Благодаря работе автоклуба закипела культурная жизнь глубинки», – поделилась Валентина Сычева из хутора Покладов.

Житель хутора Тараканово Владимир Зозуля подчеркнул: «С концертными программами автоклуба мы не только весело и интересно проводим свой досуг, но и развиваемся в культурном плане, знакомимся с талантливыми земляками, узнаем новые песни, наслаждаемся танцами и фильмами, становимся ближе к культуре всей страны».

Благодаря закупке многофункциональных передвижных культурных центров более 4 млн жителей муниципальных районов России получили возможность вживую присутствовать на культурных мероприятиях.