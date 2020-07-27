Латвийский врач: Не все грибы съедобны

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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В Латвии уже началась «тихая охота»! Сезон грибов. На латвийских рынках грибов полно, но и цены «кусаются». Например, цена на боровики может доходить до 30 евро за килограмм. Что же поделать? Латвийцы уж очень уважают грибы. Специально для «Аргументы Недели» мнение латвийского врача Яниса Петрониса о пользе и вреде грибов.

-Янис, народ наш любит грибы – не секрет. Насколько они полезны?

-Грибы, если правильно приготовить, то очень вкусные. Более того, они могут по сытости «заменить» мясо. И они полезны. В них содержится клетчатка, белок, полезные жиры, хороший источник нутриентов и прекрасно сохраняют витамин «Д» в организме. В грибах содержится мало натрия. Чем опасен натрий? Его избыток может очень навредить сердечно-сосудистой системе, ведь главный его источник – пищевая соль. А грибы имеют высокое содержание глутамата-умами. А это значит, что при приготовлении блюда мало используется соль. Обратите внимания, когда готовите.

-А что значит «прекрасно сохраняет в организме витамин «Д»?

-Обычно, витамин «Д» плохо усваивается с пищей. Исключение – грибы! Более того, грибы помогают контролировать вес. Далеко нет секрета, что ожирением страдают очень много людей. И диетологи советуют заменить красное мясо грибами: насыщение происходит быстрее, а вес человек не набирает так быстро, как при употреблении мяса.

-А какие грибы полезнее?

-Все хороши. Например, лисички – хороший источник витамина «Д». В боровиках много фосфора, минералов полезных для организма. Все грибы полезны, кроме тех, которые есть нельзя! Не все грибы можно есть.

-Получается, что грибы не несут вреда?

-Почему же… Ими можно отравиться. Практически в 100% случаев отравление наступает из-за того, что человек принял ядовитый гриб за съедобный. Именно. Не следует собирать грибы, когда не разбираешься в них. Это касается дикорастущих грибов. В лесу.

-А из-за чего происходит отравление?

-Грибы в лесу могут накапливать опасные металлы- ртуть, свинец, мышьяк. Тут важно учитывать место, где растет гриб. Если рядом завод, загрязненные районы, то не следует там собирать грибы. Есть еще категория людей, которым просто нельзя употреблять грибы. Это люди, которые серьезно страдают аллергией. Таких людей мало, но они есть. Грибы, конечно, очень вкусные, но не следует к ним относиться бездумно. Будьте здоровы!

-Благодарю.