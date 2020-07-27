Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин и его семья заразились COVID-19 в Сочи

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27 июля 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

www.instagram.com/anton_shipulin

Известный российский спортсмен – чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился в Сочи коронавирусом. Он рассказал об этом сам – через свою страницу в Instagram. По его словам, положительными тесты на COVID-19 оказались также у его жены Луизы и 1,5-годовалой дочери Миры. При этом не нашлась инфекция только у сына Димы.

Биатлонист рассказал, что его семья отдыхала в Сочи. При этом сам он навещал близких по выходным, прилетая к ним из Москвы. Изначально симптомы опасного заболевания обнаружились у дочери – у неё поднялась температура до 39 градусов по Цельсию. «Потом с температурой слёг я, следом — теща и жена», - рассказал спортсмен.

При этом, по словам Шипулина, его и супругу госпитализировали. Дочка же переносит болезнь в относительно лёгкой форме. «Что хочу сказать вам. Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках», - отмечает спортсмен.

Напомним, как ранее писали «Аргументы недели», в Краснодарском крае обнаружился рост числа заболевающих коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлено 96 новых случаев. Один человек умер. Число умерших в регионе уже перевалило за сотню.