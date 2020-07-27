Собянин открыл центр подготовки пловцов и актробатов «Акватория «ЗИЛ»

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27 июля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивный комплекс «Акватория «ЗИЛ» - вторую очередь Центра водных видов спорта, построенного в рамках реорганизации территории бывшей промзоны ЗИЛа.

«Первая очередь водного дворца спорта - это дворец Анастасии Давыдовой для занятий синхронным плаванием. И вот вторая - два 50-метровых бассейна, тренажерные залы и целый ряд других спортивных объектов в этом комплексе. Таких бассейнов в Москве немного, так что он будет востребован как профессиональными спортсменами, так и жителями города. Основной крытый бассейн будет, в первую очередь, для многочисленных спортивных школ по плаванию. Хотя там же будет возможность заниматься всем желающим. А этот бассейн (бассейн на улице) открыт для посещения круглогодично, несмотря на то, что он открытый», - сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что постепенно бывшая промышленная территория ЗИЛ превращается в комфортную зону для проживания, занятий спортом.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство «Акватория «ЗИЛ» было завершено в ноябре 2019 года. В комплексе находятся два 50-метровых бассейна - открытый и крытый. Открытый бассейн оборудован подводным освещением и системой подогрева обходных дорожек, что позволит посещать его круглый год и в любое время суток. Крытый бассейн полностью соответствует международным стандартам тренировочного процесса профессиональных спортсменов. В случае проведения соревнований возможно размещение телескопических трибун на 450 зрителей.

В «Акватории «ЗИЛ» также расположен батутно-акробатический зал размером 35 на 25 м, оснащенный полным комплектом оборудования для тренировок спортсменов олимпийского уровня. В зале работает системой измерения времени полета и горизонтального перемещения спортсмена на батуте. Также в новом водном центре создан тренажерный зал с универсальными тренажерами.

С 5 июня в «Акватории «ЗИЛ» проходят тренировки членов сборных команд Москвы. В перспективе в спортивном комплексе планируется организовать тренировки свыше 800 профессиональных спортсменов. В свободное от их тренировок время спорткомплекс смогут посещать все желающие.