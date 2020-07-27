«РЖД-Медицина» планирует внедрить систему «Электронный клинический фармаколог»

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27 июля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Крупнейшая российская негосударственная медицинская сеть «РЖД-Медицина» (часть ОАО «РЖД») планирует внедрить в своих медучреждениях программу «Электронный клинический фармаколог».

В пилотном режиме функциональность продукта была продемонстрирована 27 июля 2020 года на базе «Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина». Разработчик программного решения – компания «Соцмедика» (резидент «Сколково» с 2014 года, специализируется на экспертных системах в области медицины и системах поддержки принятия врачебных решений).

Система поддержки принятия врачебных решений при назначении фармакотерапии «Электронный клинический фармаколог» (ЭКФ) работает на базе системы искусственного интеллекта UMKB (United Medical Knowledge Base, Объединенная База Медицинских Знаний). Этот программный продукт помогает врачу при назначении лекарственной терапии, способствует исключению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике.

Ядро системы искусственного интеллекта UMKB – постоянно обновляемая база знаний из всех областей медицины, начиная с клинического опыта врачей и заканчивая молекулярной биологией. UMKB представляет собой семантическую сеть, структурированную на основе медицинских онтологий и выстроенную на принципах нечеткой логики.

ЭКФ интегрируется в медицинскую электронную систему учреждения, после чего начинает в фоновом режиме отслеживать лекарственные назначения и выдавать рекомендации непосредственно врачам. Программа учитывает в своей работе массу важнейших медицинских факторов, таких как возраст пациента, аллергические реакции, межлекарственные взаимодействия, широкий спектр различных противопоказаний. Кроме того, ЭКФ позволяет сформировать электронный рецепт в виде символьно-цифрового и QR-кода, с которым пациент может обратиться в любую аптеку.

«Сегодняшняя медицина требует учета достижений смежных областей, поэтому мы внимательно следим за всеми решениями, позволяющими улучшить качество работы с пациентами и помочь врачам в работе», – говорит начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Е.А. Жидкова.

По результатам «пилота» системы ЭКФ на базе «Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» будет принято решение о централизованном внедрении программы во всей сети «РЖД-Медицина».