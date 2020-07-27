Латвия: в продажу поступила книга нацистского преступника

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27 июля 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Риге в продажу поступила книга «Мой полет в Японию» Герберта Цукурса. Да, того самого Цукурса, который во время войны участвовал в массовых убийствах латвийских евреев. А сегодня его мемуары спокойно можно купить в латвийских книжных магазинах.

До того, как стать «прислужником» нацистов Цукурс был летчикам. И говорят, что хорошим: он совершил полет из Латвии в Японию. До войны это был рискованный шаг. Но что это сегодня меняет, когда сотни убитых людей покоятся в земле?

Российское посольство в Латвии высказало свое мнение по данному поводу.

«Уже не секрет, что в России и в ряде других стран, мягко говоря, вызывает недоумение издание очередного «эпоса» Герберта Цукурса. Насколько мы понимаем, данный «шедевр» вышел при содействии и поддержке государственного учреждения. В связи с этим возникает резонный вопрос к местным властям: «Уж не на деньги ли латвийских налогоплательщиков было организовано издание мемуаров Цукурса».

Да, мемуары Цукурса вышли при содействии Латвийского музея авиации и Латвийской национальной библиотеки. Видимо, данным организациям совсем неважно, что этот человек истреблял людей, скрывался после войны и жил в свое удовольствие. Кстати, данные организации не особо хотят давать комментарии. Они мотивируют выход книги, что нацист Цукурс – герой летчик.

Комментарии политолога Армена Гаспаряна: «Все просто. После распада СССР Латвии были нужны национальные герои. Латышские стрелки, конечно, для этой цели не годились. Они были большевиками. Кто тогда мог стать национальным героем? Таковые быстро нашлись. Это люди, которые служили Третьему рейху в годы ВОВ, и их стали возносить на щит».

Политолог Янис Григалис: «Что вы опять говорите о Цукурсе. Посмотрите, что продается в книжных магазинах! Рядом с этой книгой есть и другая: порицание преступных деяний Виктора Арайса и его команды. В эту команду входил и Цукурс. Порицание. Что еще надо? Цукурс был летчиком и нет доказательств того, что он истреблял евреев! Он просто служил в «администрации» Арайса. И никакого отношения не имеет к уничтожению евреев. Где доказательства? Есть мнение, что он спасал евреев».

Политик Олег Буров: «Понятно, что небольшой стране нужны свои герои. Прошло почти 80 лет и теперь можно, видимо, «переписать» историю. Даже если ты и был хорошим летчиком, то, что ты потом совершил, несомненно, перечеркивает все! Все хорошее. Невозможно из преступника «делать» героя! Невозможно!»

Удивляет неприкрытый цинизм! Как легко, действительно, делать из, простите, нацистского ублюдка «героя». Сколько бы я лично не искала, но никто из «защитников» Цукурса не смог мне предоставить документы, что он спасал евреев. А вот показания, что он их истреблял есть! Пусть давнишние… Этих людей уже нет сейчас в живых, но есть их показания. Почему же тогда «герой» Цукурс не жил в Латвии? Не жил открыто, а прятался? Почему же тогда латышские историки при канцелярии президента Латвии не дали «добро» «устроить» его могилу на Братском кладбище? Почему до сих пор прокуратура Латвии продолжает рассматривать его деяния?

Вывод один: в Латвии идет тенденция чествовать «национальных» героев, предпочитая умалчивать о тех страшных преступлениях, которые они совершали в ВОВ. Видимо, ненависть к народу победителю слишком велика…