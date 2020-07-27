Депутат МГД отметила резкий рост спроса на онлайн-курсы повышения квалификации на фоне пандемии

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27 июля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Спрос на онлайн-курсы повышения квалификации резко вырос после пандемии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая.

«Открываются большие перспективы для программ повышения квалификации в сфере онлайн-образования. В нашем институте они уже занимают достойное место, наработана прекрасная репутация. Уверена, сформировавшийся за время пандемии спрос даст нашим педагогам дополнительный стимул к творчеству, созданию новых программ для тех, кто заинтересован в профессиональном росте», - сказала Маргарита Русецкая.

Депутат отметила, что в целом столичная система образования справилась с трудностями, вызванными пандемией.

«Нужно признать, что не все процессы и процедуры, привычные для университетов до пандемии, функционировали с прежней эффективностью, но система в целом сохранила устойчивость. Масштаб задачи был очень большим - необходимо было реализовать в «удаленном» формате более миллиона курсов и дисциплин, включая лекции, семинарские и практические занятия. Абсолютное большинство курсов были проведены в срок и не перенесены на другие семестры. Это большое достижение», - пояснила она.

При этом Маргарита Русецкая отметила, что 14% студентов остались неудовлетворенными переходом в онлайн.

«Нельзя скрывать, что и определенная часть преподавателей имеет негативные установки в отношении онлайн-форматов обучения. В докладе приводятся данные - 88% скептически относятся к дистанционной форме обучения. Это связано с увеличившейся трудоемкостью, а также с неготовностью педагогов к эффективному использованию технологий. Однако доклад зафиксировал и очень оптимистичную тенденцию: количество тех, кто видит в новых форматах будущее, за время пандемии выросло с 30 до 70%», - добавила парламентарий.

Также депутат рассказала, что во многих вузах уже в первые дни «перехода» студенты на добровольных началах помогали своим педагогам перейти в онлайн.

«В вузах сформировались группы или штабы студентов IT-волонтеров. Цифровые волонтеры оказывали помощь преподавателям с настройкой и использованием онлайн-платформ, а также помощь в решении сопутствующих технических проблем. Около 20% преподавателей получили подобную помощь. Это значит, что совместными усилиями можно преодолеть и технические проблемы, и скептицизм», - отметила Маргарита Русецкая.

Маргарита Русецкая подчеркнула и то, что увеличение нагрузки на студентов во время онлайн-обучения является нормальным явлением.

«Выросла доля самостоятельной подготовки, выросла степень ответственности за свой результат. Хочу обратить внимание и на сопутствующую тенденцию: в онлайн-формате повысился уровень субъектности студентов по отношению к своей образовательной траектории - по определенным программам фиксируется даже рост посещаемости занятий. <…> Минобрнауки в докладе об уроках пандемии фиксирует очень важную тенденцию: у студентов благодаря пандемии вообще вырос запрос на гибкие образовательные траектории, на разнообразие форм обучения. Это означает, что нам надо ответить на этот запрос, снимая барьеры для гибких и индивидуализированных образовательных траекторий. Доклад рекомендует, к примеру, засчитывать онлайн-курсы других университетов в своем учебном плане. Это интересная практика, и если она будет внедрена, мы будем говорить о новом уровне конкуренции среди вузов и среди персоналий в педагогическом сообществе», - пояснила депутат.

Напомним, ранее Минобрнауки обнародовало аналитический доклад «Уроки «стресс-теста»: вузы в условиях пандемии и после нее». Основной вывод проведенного анализа состоит в том, что система российского высшего образования выдержала стресс-тест.