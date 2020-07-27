Как норвежский лосось попытался стать российским и что из этого вышло

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27 июля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Рыбное хозяйство в Норвегии, фото: соцсети

В рыбных отделах российских супермаркетов можно увидеть лосося. Как правило, это рыба, выращенная на специальных фермах. Отличить ее от выловленной в природе просто по ярко-красному мясу. Этот цвет придает ему краситель астаксантин, который повсеместно добавляют в корм. Производители лосося уверяют что этот препарат не вреден для организма. Но кормят рыбу не только им.

Еще в октябре 2016 года основатель Союза охраны природы Норвегии Курт Оддекалв заявлял, что «норвежский лосось – самая токсичная еда во всём мире». Эколог наблюдает за крупными компаниями, производящими лосося, более 10 лет.

Он отмечает, что продажа рыбы приносит в бюджет Норвегии доход сравнимый с получаемым от нефтяной отрасли, порядка $4 млрд ежегодно.

Это стало возможным потому, что на небольших фермах размером около 100 метров в диаметре выращивают до 2 млн особей красной рыбы, отмечает эксперт.

Однако столь высокая плотность населения рыбных садков ведет к многочисленным болезням и паразитам у рыбы.

С ними борются с помощью пестицида-нейротоксина, подобного применявшемуся в Первую мировую в ходе газовых атак.

Поэтому дно норвежских ферм покрыто слоем пестицидов и других химикатов, а также продуктов жизнедеятельности рыб толщиной около 15 метров, вода очень загрязнена.

Это ведет к генным мутациям, качество рыбы по сравнению с выловленной в дикой природе намного ниже.

«Выращенный на аквафермах лосось в 5 раз токсичнее любых других продуктов. Употребления такой рыбы следует избегать», - отмечал французский токсиколог Жером Рюззен.

Отметим, данные факты не находят массового распространения в западной прессе, так как это крайне невыгодно крупному бизнесу.

Норвежский лосось в российских реалиях

Контрсанкции 2014 года оставили российские магазины без норвежского лосося. Некоторые отечественные компании хотели тогда его заменить своей продукцией.

Импортозамещение - дело нужное, но зачем повторять худшие практики норвежцев? А ведь именно так все и происходит.

«Все наши корма европейского производства. В первую очередь Финляндии, Дании, Франции, Норвегии», – признавал руководитель Общества форелеводов Карелии Виталий Артамонов.

Исполнительный директор компании «Русский лосось» Павел Тихонов в интервью газете «культура» в далеком 2014 году рассказывал, что они работают по норвежским технологиям, даже мальков лосося, так называемый смолт, закупают в Норвегии.

Но, как мы уже убедились, норвежские технологии выращивания рыбы далеко не так хороши, как нас пытаются убедить. Не исключено, что именно их использование привело к массовому мору рыбы в «Русском лососе» из-за инфекции в 2015 году, что стало одной из причин банкротства компании.

Кстати, если посмотреть на особенности ее функционирования, то можно предположить, что эпидемия лосося у нее произошла потому, что там не привыкли четко исполнять установленные правила и порядки.

Это подтверждают многочисленные нарушения, которые допускала компания за время своего существования.

Например, если взглянуть на общедоступные спутниковые снимки недостроенной фабрики ООО «Русский лосось» по переработке рыбы, расположенной в Печенгском районе Мурманской области, то можно увидеть несколько интересных деталей.

Так, одно из зданий предприятия частично расположено там, где должна проходить муниципальная автодорога, которая ну никак не может быть сдана в аренду.

Также заметно, что огороженный участок включает в себя часть береговой полосы, что тоже запрещено законодательством Российской Федерации.

Такая нечистоплотность в юридических вопросах возможна только при наличии покровителей во власти, так как их отсутствие при таких нарушениях довольно быстро приведет к закрытию компании.

Это практически и произошло пару лет назад - судьба «Русского лосося» висела на волоске.

История «Русского лосося»

В ноябре 2015 года группа компаний «Балтийский берег» и входившая в нее компания «Русский лосось» инициировали собственное банкротство. Конечными бенефициарами группы тогда были гендиректор «Балтийского берега» Михаил Бобров и бизнесмен Сергей Лебединский.

В 2016 году Арбитражный суд Мурманской области ввел в компании «Русский лосось» конкурсное производство. Кредиторская задолженность компании на 30 июня 2016 года превышала 3 млрд рублей, указано в ЕФРСБ.

Интернет-издание The Moscow post отмечало, что, помимо массового мора рыбы, были и другие причины банкротства «Русского лосося» и «Балтийского берега».

Одной из них стал корпоративный конфликт между Лебединским и Бобровым, из-за чего у компании не нашлось денег на закупку мальков лосося в Норвегии. Это сильно ударило по производству.

Еще одной причиной банкротства называется утрата «Балтийским берегом» админресурса.

Группа компаний была аффилирована с супругой бывшего губернатора Мурманской области Дмитрия Дмитриенко, который покинул свой пост в 2012 году.

Спустя несколько лет после этого события у компании начались проблемы, которые привели в итоге к банкротству и нарастали впоследствии.

Также известно, что в 2016 году разрешение на строительство фабрики было отменено в связи с претензиями регионального правительства из-за отсутствия проектной документации и экологической экспертизы.

Из-за этого и право собственности на здание фабрики было зарегистрировано с нарушениями.

Казалось, что компания вот-вот окажется окончательно погребенной под валом юридических проблем, однако вскоре «Русский лосось» нашел себе очередного влиятельного покровителя во власти и начал возрождаться.

Новая «крыша»

В апреле 2018 года у компании появились новые владельцы, связанные с Олегом Кожемяко, на тот момент занимавшим пост губернатора Сахалинской области.

На сайте «Прайм раскрытие» обнародована информации по ПАО «Русский лосось», где есть сообщение от 26 апреля 2018 года о том, что случилась смена акционеров.

Как сообщается, произошло отчуждение 60,2% акций ПАО «Русский лосось» трем физическим лицам: Фирсову Виктору Васильевичу, Сотникову Андрею Федоровичу и Барабанову Сергею Анатольевичу.

Барабанов - близкий родственник губернатора Кожемяко, что неоднократно всплывало в местной прессе в связи с различного рода скандалами.

После этого, в ноябре 2018 года стало известно, что «Балтийский берег» урегулировал спор с кредиторами. Все долговые обязательства «Балтийского берега» были приобретены Сбербанком.

«У старых акционеров есть возможность в течение пяти лет выкупить назад все 100% акций при соблюдении определенных условий. И мы собираемся ею воспользоваться»,— рассказал тогда Бобров газете «Коммерсант».

Он также сообщил, что в планах компании было расширение производства, в частности, создание собственной фабрики по выращиванию мальков лосося на территории Мурманской области.

По словам Павла Тихонова, который к тому времени стал гендиректором ПАО «Русский лосось» , строительство такого предприятия поможет производителю красной рыбы стать независимым от иностранных поставщиков. Однако совсем скоро на этих планах был поставлен крест.

В июне 2019 года стало известно, что ЗАО «Балтийский берег» выставил на продажу имущество в Ленинградской области, при этом указано, что продаются товарные знаки, в том числе и «Русский лосось».

Никаких упоминаний о строительстве смолтового завода «Русским лососем» в прессе больше не появлялось, однако стало известно, что в той же Мурманской области аналогичное предприятие построит ПАО «Русская аквакультура», основным владельцем которой является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев.

Что интересно, сын Олега Кожемяко, ныне занимающего пост губернатора Приморского края, приобрел квартиру в элитном московском доме, где жилплощадью также владеет гражданская жена губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Екатерина Богдасарова.

Опасный русский лосось

Подводя итог, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что западные технологии выращивания красной рыбы, которые пытаются воспроизводить отечественные производители, сами по себе довольно опасны.

«Разведение рыб в аквакультуре невозможно без использования кормов и лекарственных препаратов. Как и при лечении людей, любой препарат имеет своё побочное действие», – рассказала ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор биологических наук Анна Казарникова.

В России же, с поправкой на особенности ведения бизнеса, их придерживаются еще менее строго, чем в Норвегии. В частности, по словам Казарниковой, это касается контроля содержания остаточных доз лекарственных препаратов в рыбе.

Если в Норвегии отказались от использования антибиотиков еще в 90-х годах прошлого века, то в России только разрабатывается чёткая методика определения остаточных явлений антибактериальных средств, кроме того, ощущается нехватка специалистов и лабораторий для анализа.

Несмотря на эти трудности, антибиотики в российской аквакультуре обнаруживают - что говорит о том, что их используют практически повсеместно. Кроме того, есть опасность загрязнения рыбы тяжелыми металлами.

«В лососе, выловленном в Баренцевом море, мы обнаружили содержание свинца в два раза больше, а кадмия — в три раза больше, чем предусматривает верхняя граница нормативов, действующих в Российской Федерации. Кроме того, в треске и в креветках обнаружилось повышенное содержание мышьяка», — отмечал ведущий эксперт НПО «Помор» Дамир Ярлушкин.

С сожалением можно констатировать, что сейчас Арктика становится заложницей политики, на международной арене нагнетается излишняя нервозность.

На этом фоне понятно, что норвежский лосось окажется на российских прилавках нескоро. Но почему русская рыба должна быть еще хуже?