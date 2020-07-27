Депутат Госдумы Пятикоп прокомментировал жестокое задержание невиновного калининградца

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27 июля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Недавно в Калининграде полицейские ворвались в дом администратора одного из сообществ «ВКонтакте». Дверь сняли, положили «мордой в пол». Рядом кричат дети. А «виновный», как оказалось, вовсе и не виноват. Депутаты Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп прокомментировал ситуацию.

Опубликовали в одном паблике «ВКонтакте» видео, которое, по словам самих же полицейских, было им неугодно. Говорят, админ паблика оскорбил сотрудника. Решили не медлить: вломились в квартиру и положили «мордой в пол». Видео в сети распространилось, и все бы ничего, знаем мы о методах силовиков, вот только на заднем плане от страха кричит маленький ребенок. А мужчина оказывается и вовсе невиновным. Но это уже другой вопрос. Главный другой: к чему такие методы? Сломать детскую психику, а потом принести извинения и забыть?

Обратились за комментарием к депутату Госдумы от Калининградской области Александру Пятикопу. Он заявил: «Во-первых, органы правопорядка не могут врываться в жилище без санкций прокурора. Для того, чтобы провести такую операцию, нужны резкие основания. А они есть? Или мужчина на видео покушается на чью-то жизнь? Разве он вооружен?

Есть множество форм задержания, и я не понимаю, почему наша полиция действует с такой чрезвычайной жестокостью. И почему не думает главным образом о детях? Нахождение чужих людей дома, переживания и эмоции родителей – все это негативно влияет на ребенка. После таких ночных визитов у него ведь нарушится психика! А представители закона вообще знали, кого задерживают? Они ведь должны были провести наблюдение! Наличие семьи бы не скрылось! И если провели, почему не выбрали адекватные методы? В ситуации нужно разбираться и очень серьезно. Это просто недопустимо».