За последние восемь лет уровень безработицы достиг своего максимума. В ряде субъектов он превышает 30%-ный рубеж. Безработица приобретает хронический характер.
В сельских районах страны уровень безработицы выше городского. В Ингушетии и Северной Осетии самые высокие значения. Низкий уровень характерен для столицы и Ямало-Ненецкого округа.
Безработица выросла после пандемии, отмечал ранее российский премьер Михаил Мишустин. На конец июля в службах занятости населения зарегистрировано уже более 3 миллионов безработных россиян.
Для решения проблемы правительство планирует направить в субъекты порядка 20 миллиардов рублей. Семьи с детьми, родители которых остались без работы, могут рассчитывать на дополнительные выплаты.
Директор Центра трудовых отношений ВШЭ Владимир Гимпельсон заявил, что восстановить оперативно рынок труда не получится. Помимо этого эксперты предупреждают о новом всплеске безработицы. Многие промышленные отрасли и сектора экономики оказались на грани банкротства, так как им не была предоставлена государственная поддержка. Даже сохранившиеся на плаву компании в ближайшее время будут вынуждены сокращать рабочий персонал, так как невыплата заработной платы преследуется законом.
Аргументы Недели → Общество 13+
В ряде российских регионов уровень безработицы достигает 30%
27 июля 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
За последние восемь лет уровень безработицы достиг своего максимума. В ряде субъектов он превышает 30%-ный рубеж. Безработица приобретает хронический характер.