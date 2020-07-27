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В ряде российских регионов уровень безработицы достигает 30%

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

В ряде российских регионов уровень безработицы достигает 30%

За последние восемь лет уровень безработицы достиг своего максимума. В ряде субъектов он превышает 30%-ный рубеж. Безработица приобретает хронический характер.

В сельских районах страны уровень безработицы выше городского. В Ингушетии и Северной Осетии самые высокие значения. Низкий уровень характерен для столицы и Ямало-Ненецкого округа.

Безработица выросла после пандемии, отмечал ранее российский премьер Михаил Мишустин. На конец июля в службах занятости населения зарегистрировано уже более 3 миллионов безработных россиян.

Для решения проблемы правительство планирует направить в субъекты порядка 20 миллиардов рублей. Семьи с детьми, родители которых остались без работы, могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Директор Центра трудовых отношений ВШЭ Владимир Гимпельсон заявил, что восстановить оперативно рынок труда не получится. Помимо этого эксперты предупреждают о новом всплеске безработицы. Многие промышленные отрасли и сектора экономики оказались на грани банкротства, так как им не была предоставлена государственная поддержка. Даже сохранившиеся на плаву компании в ближайшее время будут вынуждены сокращать рабочий персонал, так как невыплата заработной платы преследуется законом.

ПВ

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