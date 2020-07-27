Суточная сводка по COVID на Кубани: один умерший и 96 заболевших

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27 июля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За минувшие сутки, 26 июля, в России выявлено и подтверждено анализами 5 635 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они распределились по 84 регионам. Единственным субъектом, ставшим исключением из этого ряда оказался только Ненецкий автономный округ.

В Краснодарском крае при этом выявлены 96 новых заболевших. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 7 860 человек. Один больной 26 июня умер.

В Ростовской области за эти же сутки выявлено 135 случаев, в Республике Адыгея – 36, в Крыму – 27.

Среди выписанных по выздоровлению от коронавируса за сутки в стране числятся 3 079 человек. Из них 23 человека – в Краснодарском крае, 64 – в Ростовской области, 9 – в Адыгее.